Beatrice morta a Bordighera a 2 anni, la madre "in auto con il cadavere della figlia" secondo il gip

Secondo il gip del Tribunale di Imperia la piccola Beatrice non sarebbe morta a Bordighera la mattina di lunedì 9 febbraio, ma la notte precedente mentre si trovava ancora a Perinaldo in casa del compagno della madre. L’indomani mattina quindi la donna avrebbe viaggiato verso casa "in auto con il cadavere della figlia" per poi chiamare i soccorsi.

Beatrice è morta nella notte precedente?

Come riportano Corriere della Sera e Repubblica, nell’ordinanza di convalida dell’arresto di Manuela Aiello il gip del Tribunale di Imperia ha scritto che la piccola Beatrice potrebbe essere morta nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, in una fascia oraria tra mezzanotte e le 2.

Il gip lo sostiene alla luce dell’ispezione effettuata dal medico legale Andrea Leoncini, che sul corpo della piccola ha riscontrato lesioni riconducibili a un contatto con un corpo contundente.

Secondo gli inquirenti, quindi, quando la donna ha chiamato i soccorsi alle 8:21 del 9 febbraio la piccola era già morta, quindi la 43enne avrebbe inscenato il malore della piccola, scrive il Corriere.

Agli investigatori Aiello ha raccontato di essersi svegliata la mattina del 9 e di aver trovato la bambina in sofferenza, ma la sua versione non convince.

Il viaggio "con il cadavere della figlia"

L’ipotesi della Procura di Imperia è che Beatrice sia morta la sera prima a causa delle percosse a Perinaldo, dove vive il nuovo compagno di Manuela Aiello. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro l’abitazione dell’uomo, ora indagato per omicidio preterintenzionale.

L’indomani mattina, quindi, la donna avrebbe fatto ritorno a Bordighera, in strada Morghe, viaggiando per 30 minuti in auto "con il cadavere della figlia", scrive il gip.

Le indagini sul giallo di Bordighera

Le indagini continuano. Il fascicolo porta la firma del pm Veronica Meglio e del procuratore capo Alberto Lari, che stanno cercando di ricostruire la tragedia anche con informazioni sui trascorsi della donna.

Nell’agosto del 2025 Manuela Aiello si è separata dal padre delle tre figlie, che attualmente si trova in carcere. La 43enne stava conducendo una battaglia per l’affidamento delle bambine e i rapporti con la famiglia dell’ex marito sarebbero sempre stati tesi. La coppia, infatti, avrebbe spesso criticato i metodi adottati da Manuela Aiello con le figlie.

Spesso Beatrice sarebbe stata vista da vicini e conoscenti con lividi sul corpo che la donna giustificava con cadute accidentali, le stesse di cui ha parlato agli inquirenti per spiegare i segni sul cadavere della bambina.

La versione di Manuela Aiello

Agli inquirenti la 43enne ha spiegato che nella giornata di giovedì 5 febbraio Beatrice sarebbe caduta dalle scale, ma di non aver accompagnato la figlia al pronto soccorso perché non presentava particolari problemi. La mattina di lunedì, invece, avrebbe notato del muco sul nasino della piccola e ciò non l’avrebbe allarmata, convinta che si trattasse di un raffreddore.

Si sarebbe accorta del pericolo una volta presa in braccio la bimba, notando che il suo viso cambiava colore. Quindi la telefonata al 118: "Mia figlia non respira più". Il suo racconto non ha convinto gli inquirenti: le sue parole non troverebbero riscontro con le verità presenti sul corpo della piccola, che potrebbe essere stata colpita con un corpo contundente. La donna si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale ed è assistita dall’avvocata Laura Corbetta e dal collega Bruno Di Giovanni.

Per lunedì 16 febbraio è previsto un sopralluogo presso l’abitazione del nuovo compagno della 43enne. Gli inquirenti cercheranno di capire se all’interno della villetta di campagna siano presenti tracce della bambina.