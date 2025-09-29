Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia attaccata dalla "casta", l'accusa del padre ex dirigente di Forza Nuova

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gabriele Venezi, padre di Beatrice ed ex dirigente di Forza Nuova, ha parlato in difesa della figlia, la cui nomina a direttore dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia ha causato una dura reazione da parte dei musicisti, che non la ritengono sufficientemente preparata a ricoprire il ruolo.

Il padre di Beatrice Venezi parla di “casta”

L’ex dirigente di Forza Nuova Gabriele Venezi ha difeso la figlia Beatrice dagli attacchi dei musicisti dell’orchestra che dovrà dirigere, quella del Teatro La Fenice di Venezia, dichiarando in un’intervista al quotidiano La Stampa:

Non tocca ai sindacati giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta.

Venezi ha poi descritto lo stato d’animo della figlia: “Come vuole che stia? Si sente amareggiata per le polemiche e le bugie scritte e dette sul suo conto”.

Il passato del padre di Venezi

Gabriele Venezi è stato dirigente del partito di estrema destra Forza Nuova, ma ha abbandonato la politica attiva da diversi anni, come da lui spiegato nell’intervista:

Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio passato. Eppure io ho smesso di fare politica attiva da 15 anni, anche per evitare che fosse d’ostacolo alla sua carriera.

Venezi ha anche ricordato che la sua candidatura a sindaco di Lucca con Forza Nuova risale al 2007.

Le critiche dell’orchestra della Fenice

I musicisti dell’orchestra della Fenice non hanno però mai fatto riferimento al padre di Venezi nella lettera con cui hanno criticato la scelta di Beatrice Venezi come direttore:

[Venezi] non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di questo Teatro.

Nella lettera, i musicisti chiamano sempre Venezi “direttore” e non “direttrice”, come da lei richiesto in passato, e si soffermano esclusivamente sul suo curriculum, senza mai parlare del passato in politica del padre.