Beatrice Venezi alla Fenice, l'orchestra si ribella alla direttrice: lettera contro il curriculum e disdette

Scoppia il caso Beatrice Venezi alla Fenice di Venezia. Dopo le prime polemiche sui social, arriva la rivolta dell’orchestra del teatro veneziano, che ha chiesto pubblicamente al sovrintendente di revocare la nomina di Venezi a direttrice musicale. In una lettera i musicisti parlano di un curriculum del tutto inadeguato per un incarico del genere. Inoltre, dicono, sono già arrivate diverse disdette da parte di storici abbonati. Sul tema si è schierata anche AVS, che invocando l’intervento del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito la situazione “grottesca”.

L’orchestra della Fenice di Venezia contro Beatrice Venezi

Rischia di non iniziare l’avventura di Beatrice Venezi come direttrice della prestigiosa orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

A pochi giorni dalla nomina gli orchestrali hanno chiesto pubblicamente l’immediata revoca con una lettera recapitata il 25 settembre al sovrintendente Nicola Colabianchi.

Una missiva che segue quella con cui Colabianchi ha provato a difendere la scelta, annunciata a sorpresa il 22 settembre, e si è scusato con i dipendenti per aver proceduto alla nomina senza concordarla, dopo aver promesso di farlo.

Nella lettera gli orchestrali parlano di scuse “irricevibili”, ribadendo di aver appreso della nomina della direttrice vicina a Fratelli d’Italia soltanto dalla stampa.

“Si tratta di un atto che mina profondamente la fiducia che i professori d’orchestra avevano riposto nella Sua parola e nella sua capacità di guida trasparente dell’istituzione”, scrivono i musicisti.

Chiedono la revoca della nomina a direttrice

L’orchestra della Fenice non contesta soltanto il metodo ma anche il merito della scelta, scrivendo tra le righe che si tratta di una nomina più di matrice politica che artistica.

Secondo gli orchestrali Venezi non ha un curriculum adeguato a ricoprire l’incarico di direttrice musicale della Fenice, pertanto chiedono la revoca immediata della nomina.

Per i musicisti ci sarebbero conseguenze “già visibili” in termini di danni a reputazione e prestigio: “A sole ventiquattr’ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici”.

Il curriculum sotto accusa

Nella lettera gli orchestrali notano che Beatrice Venezi “non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice”.

“Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di questo Teatro”.

Venezi, attualmente direttrice principale ospite del Teatro Colon di Buenos Aires, “non ha mai diretto nei principali teatri d’opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale”.

Oggi, 26 settembre, ci sarà un’assemblea generale di tutti i lavoratori della Fenice, che potrebbe concludersi con l’annuncio di uno stato di agitazione.

Non solo, i dipendenti del teatro potrebbe arrivare a chiedere anche le dimissioni del sovrintendente Colabianchi, anche lui vicino al partito della premier Meloni.

“Non riusciamo a riconoscere in lei la guida del nostro Teatro”, chiude la lettera dell’orchestra.

Le critiche di AVS

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), attraverso Elisabetta Piccolotti, ha invocato l’intervento del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “per ristabilire la necessaria qualità negli incarichi: ne va della dignità del suo Ministero e dell’intero Paese”.

La deputata ha aggiunto che secondo lei si tratta di “una nomina sbagliata nel merito e nel metodo, e disconosciuta da coloro che Venezi dovrebbe dirigere. Una situazione grottesca, gestita con sciatteria, un altro esempio di come il mondo della cultura italiana e i suoi lavoratori siano sempre più umiliati da una modalità di gestione delle nomine che premia gli appoggi politici più che il merito e le competenze. Accade a tutti i livelli e ormai da diversi anni, un sistema di potere che sta indebolendo le nostre eccellenze artistiche e musicali”.