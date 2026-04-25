Beatrice Venezi attacca l'orchestra del Teatro La Fenice, ancora scintille tra la direttrice e i musicisti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli orchestrali della Fenice in rivolta dopo la stoccata lanciata da Beatrice Venezi. La direttrice d’orchestra ha dichiarato in un’intervista che i posti nell’orchestra del Gran Teatro veneziano “si tramandano di padre in figlio”. Parole destinate ad allargare in modo insanabile la spaccatura con i musicisti, che avevano già manifestato e scioperato contro la nomina voluta dal soprintendente Nicola Bianchi della maestra a direttore d’orchestra.

L’intervista di Beatrice Venezi

L’attacco di Beatrice Venezi è arrivato in un’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Nacion, in cui la direttrice d’orchestra ha parlato delle difficoltà come prima donna direttrice del Gran Teatro veneziano.

“Non vengo da una famiglia di musicisti – ha dichiarato – E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio. Io non appartengo a una famiglia di musicisti, sono donna, ho 36 anni, sono la prima donna direttrice della Fenice e voglio rinnovare”.

ANSA

Lo scontro dell’orchestra

I lavoratori del Teatro avevano protestato a ottobre 2025 contro il soprintendente Nicola Bianchi per la nomina di Beatrice Venezi con scioperi e manifestazioni, perché non ritenuta all’altezza del ruolo.

La maestra ha ribadito al giornale argentino la sua opinione sui motivi che hanno portato gli orchestrali a contestare la scelta di sceglierla come direttrice della Fenice, ma anche rispetto alle resistenze del pubblico.

“Hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile continuare con gli stessi usi e costumi. Ma così un teatro muore” ha spiegato.

La reazione degli orchestrali

Le dichiarazioni della direttrice hanno infiammato ancora di più lo scontro ormai totale con gli orchestrali, che tramite una nota dell’Rsu del teatro hanno espresso “profonda costernazione e amarezza“, a nome di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione.

“Si tratta di affermazioni gravi, false e offensive – scrivono dal sindacato – che ledono la professionalità, il merito e la dignità delle professoresse e dei professori d’orchestra della Fenice, professionisti di altissimo livello selezionati esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale”.

I rappresentanti dell’Rsu hanno spiegato inoltre come la frase di Beatrice Venezi rappresenti non solo una mancanza di rispetto verso i lavoratori, ma anche “un attacco diretto all’identità stessa della Fondazione”, sottolineando come la fiducia e l’armonia che dovrebbe esistere tra direttore e l’orchestra sarebbero ormai compromesse.

“Alla luce di quanto accaduto – si legge nella dura nota – sentiamo il dovere di evidenziare che la sua presenza sul nostro podio avverrebbe in un contesto di profonda tensione e sfiducia“.