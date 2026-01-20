Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è tornata sulle polemiche che riguardano la sua nomina alla Fenice di Venezia. Venezi ha dichiarato di non aver seguito la vicenda, che “la partita non è finita” e che i suoi ingaggi all’estero proverebbero che non è raccomandata, una delle accuse che muovono nei suoi confronti i musicisti del teatro veneziano.

Venezi e la raccomandazione

Dopo diversi mesi di silenzio, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha parlato della protesta contro di lei organizzata dall’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, di cui è stata nominata direttrice.

Venezi ha prima dichiarato di non aver seguito la vicenda in quanto all’estero per lavoro, ma l’ha poi commentata citando l’allenatore di calcio Vujadin Boskov: “la partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia”, ha dichiarato.

La direttrice è accusata di essere stata nominata alla direzione dell’orchestra del prestigioso teatro senza avere le credenziali necessarie e di essere raccomandata per la sua vicinanza all’area politica dell’attuale governo. Su questo Venezi ha commentato:

Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito.

Il ritorno di Venezi in Italia

Venezi ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa a Pisa, nella quale presentava la Carmen di Georges Bizet, che dirigerà al Teatro Verdi della città toscana.

Durante l’evento diversi giornalisti le hanno chiesto conto dei “fraintendimenti” con i musicisti della Fenice e la direttrice ha risposto:

Quali fraintendimenti? Io non ho ancora messo piede a Venezia. Per impegni e per scelte non ho parlato fino a questo momento della vicenda della Fenice e sto aspettando il momento giusto.

La risposta del Movimento 5 Stelle

La prima risposta alle dichiarazioni della direttrice è arrivata dagli esponenti della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle.

I parlamentari hanno descritto la posizione degli orchestrali della Fenice come “netta, chiarissima e pubblica” e hanno ripreso la battuta di Venezi:

Ci prendiamo la responsabilità di dirlo noi a Beatrice Venezi: l’arbitro ha già fischiato, la partita è finita e le squadre sono già negli spogliatoi da un pezzo.