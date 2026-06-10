Beatrice Venezi contro La Fenice, vuole restare direttrice fino al 2030: la lettera contro il licenziamento

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La contesa tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice di Venezia si acuisce e si sposta sul piano legale. La direttrice d’orchestra ha impugnato formalmente la lettera con cui la Fondazione lirica veneziana ha revocato il suo incarico, sostenendo che il provvedimento è “nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio”. L’obiettivo dichiarato è ottenere il riconoscimento della validità del contratto che la legherebbe al teatro fino al 2030. La vicenda rappresenta l’ultimo capitolo di uno scontro che da mesi vede contrapporsi la musicista lucchese, il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi e una parte delle maestranze dello stabile veneziano.

Perché Beatrice Venezi ha impugnato il licenziamento

Come riferito dai legali della direttrice d’orchestra, quest’ultima ha contestato formalmente la lettera di recesso inviata il 26 aprile scorso dal sovrintendente Colabianchi dopo la decisione di interrompere ogni futura collaborazione con la Fenice.

Venezi sostiene che il provvedimento sarebbe privo dei requisiti necessari per essere considerato valido e che la sua nomina a direttrice musicale non potrebbe essere cancellata unilateralmente nelle modalità adottate dal teatro.

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Per questo motivo Venezi ha chiesto che venga accertata la piena efficacia del contratto che la designava alla guida musicale della Fenice per il periodo 2026-2030.

Nella comunicazione inviata alla Fondazione, Beatrice Venezi sostiene inoltre che le dichiarazioni contestate non siano state specificate e che le motivazioni addotte risultino generiche.

Cosa dice la lettera inviata da Beatrice Venezi

Nella missiva Venezi dichiara di essere venuta a conoscenza attraverso gli organi di stampa della comunicazione di recesso dell’incarico, che annunciava l’interruzione del rapporto di lavoro “per presunte e apodittiche dichiarazioni” a una testata internazionale attraverso cui sarebbe stata lesa l’immagine della fondazione.

Gli avvocati della direttrice d’orchestra hanno sottolineato che il rapporto di lavoro è stato “costituito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, decorrente dal 1° ottobre 2026 al 5 marzo 2030″.

Venezi, da parte sua, ha ribadito che, in ossequio all’impegno contrattuale assunto, “intende continuare a mettere a disposizione della stessa Fondazione le proprie energie e prestazioni artistiche professionali e compiere tutte le attività professionali, organizzative e produttive preliminari ed essenziali al rapporto lavorativo siglato tra le parti, nonostante le numerose attività ostative ad oggi poste in essere dalla dirigenza apicale al fine di limitare ed impedire l’esecuzione delle stesse prestazioni lavorative”.

Cosa è successo tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice

L’intera vicenda parte nella nomina annunciata nell’autunno del 2025, quando il sovrintendente Nicola Colabianchi aveva indicato Beatrice Venezi come futura direttrice musicale del teatro veneziano.

La scelta aveva però provocato immediate proteste da parte di una parte dell’orchestra e delle maestranze, le quali avevano contestato sia il metodo seguito per la nomina sia il curriculum della direttrice, ritenuto da alcuni non adeguato alla tradizione artistica della Fenice.

Lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori aveva quindi aperto una lunga fase di tensione interna. E le polemiche sono proseguite per mesi fino alla rottura definitiva avvenuta nell’aprile 2026, quando la Fondazione ha annunciato l’annullamento di tutte le collaborazioni future con la direttrice.

Le dichiarazioni che hanno portato alla rottura

A determinare il passo finale adottato dalla Fenice sono state alcune dichiarazioni rilasciate da Beatrice Venezi al quotidiano argentino La Nación.

Nell’intervista, la direttrice aveva parlato delle difficoltà incontrate nel panorama musicale italiano, sostenendo che in alcune orchestre i posti si tramanderebbero “praticamente di padre in figlio”. Parole che il teatro veneziano ha ritenuto offensive nei confronti dell’istituzione e dei professionisti d’orchestra.

La Fondazione a quel punto ha comunicato che tali affermazioni sarebbero risultate incompatibili con i propri principi e con il rispetto dovuto ai musicisti, motivando così la decisione di interrompere il rapporto professionale prima ancora dell’inizio effettivo del mandato.

La replica di Beatrice Venezi: “Sono stata bullizzata”

Dopo quella prima comunicazione da parte della Fondazione, la musicista aveva reagito duramente. In una nota diffusa nei giorni successivi aveva sostenuto di essere stata oggetto per mesi di una campagna di delegittimazione, parlando di diffamazioni, offese e comportamenti che avrebbero danneggiato la sua reputazione professionale.

“Mai sono mancata e mai mancherò di rispetto ai lavoratori di nessun teatro”, aveva dichiarato affermando invece di essere stata vittima di attacchi continui da parte di alcuni lavoratori della Fenice.

La direttrice aveva inoltre lasciato intendere di voler tutelare la propria posizione nelle sedi opportune, scenario che ora si è concretizzato con l’impugnazione formale del recesso.