Beatrice Venezi direttore del Teatro La Fenice di Venezia, perché non vuol essere chiamata "direttrice"

Beatrice Venezi sarà il nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. L’annuncio è stato dato lunedì 22 settembre 2025 dalla Fondazione Lirico-Sinfonica veneziana. Tra le poche donne al mondo a ottenere un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, il direttore d’orchestra ha più volte spiegato perché non vuole essere chiamata “direttrice”.

Il Maestro Venezi assumerà ufficialmente l’incarico di direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia a partire dall’ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030.

“Accolgo con emozione e gratitudine la scelta del mio nome come nuovo direttore musicale del Gran Teatro La Fenice, un’istituzione a cui ho sempre guardato con grande rispetto e ammirazione per la qualità e il prestigio che esprime”, ha dichiarato all’Adnkronos Venezi.

Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi

“Desidero innanzitutto ringraziare di cuore la Fondazione del Teatro e le istituzioni rappresentate all’interno del Consiglio per la fiducia accordatami. Sono profondamente onorata di ricevere questo prestigioso incarico – ha aggiunto – che mi impegnerò a onorare sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di condurre tutti i corpi stabili del Teatro verso successi sempre maggiori. Non vedo l’ora di iniziare questo dialogo umano, artistico e musicale con il Teatro, la città di Venezia e il suo pubblico”.

Perché non vuole essere chiamata “direttrice”

Beatrice Venezi ha più volte spiegato che preferisce essere chiamata “Maestro” o “Direttore” perché, secondo lei, è quello il giusto nome della sua professione.

La musicista ha poi specificato che per lei sono più importanti il talento e la preparazione.

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021, in cui si era parlato molto di diritti delle donne, le parole di Beatrice Venezi avevano generato diverse polemiche.

Il direttore d’orchestra ritiene si debba mantenere il genere maschile anche per le donne nel caso di ruoli o professioni che, storicamente, sono stati attribuiti solo agli uomini. Come Giorgia Meloni che vuole essere chiamata il presidente del Consiglio, Venezi non ama essere definita “la direttrice”.

Chi è Beatrice Venezi

Beatrice Venezi è nata nel 1990 a Lucca e ha studiato Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra. Si è diplomata con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Milano.

Attualmente è Direttore Principale Ospite del Teatro Colón di Buenos Aires, ma ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana, di Direttore Principale Ospite del Festival Puccini di Torre dl Lago e di Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte presso il Teatro Antico di Taormina.

Ha collaborato con interpreti di fama internazionale come Placido Domingo, Ramon Vargas, Vittorio Grigolo, Marcelo Alvarez, Maria José Siri, Kristine Opolais, Aida Garifullina, Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Giuseppe Gibboni, Valentina Lisitsa, Andrea Griminelli, Eleonora Abbagnato, Marianela Nuñez, Carla Fracci, e con istituzioni prestigiose come la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Arena di Verona, la New Japan Philharmonic, il National Theatre of Korea e la Sofia Philharmonic.

Tra i diversi riconoscimenti ottenuti, ci sono lo storico premio Scala d’Oro, il Premio Pegaso della Regione Toscana, il Premio America, il Premio Kinéo e il Premio Nazionale Gentile da Fabriano. Nel 2018 Venezi è stata inserita da Forbes tra i 100 Giovani Leader del Futuro sotto i 30 anni e Fortune tra i 40 Under 40 del 2023 e del 2024.

Il direttore d’orchestra si dedica anche a un’intensa attività divulgativa, collaborando con diverse istituzioni e università. Ha inoltre pubblicato i libri Allegro con fuoco, Le sorelle di Mozart, L’ora di musica e Puccini contro tutti.