Beatrice Venezi e Teatro La Fenice, Giorgia Meloni avrebbe dato il via libera al licenziamento: “Inevitabile”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Beatrice Venezi è stata allontanata dal Teatro La Fenice dopo un’intervista a La Nacion in cui criticava duramente l’orchestra e il pubblico veneziano. Giorgia Meloni avrebbe dato il via libera definitivo al “licenziamento”, definendo la scelta inevitabile a tutela dell’istituzione. Cala così il sipario sul rapporto tra il governo e la direttrice.

Teatro La Fenice, allontanata Beatrice Venezi

La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato domenica 26 aprile 2026 l’annullamento di tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

La decisione, ufficializzata dal sovrintendente Nicola Colabianchi con il sostegno del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, è maturata in seguito a un’intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nacion.

ANSA

Secondo quanto riportato da fonti governative, il provvedimento avrebbe ricevuto il via libera definitivo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intenzionata a tutelare il prestigio dell’istituzione culturale veneziana dopo le dichiarazioni della direttrice giudicate offensive e lesive nei confronti dell’orchestra.

Le dichiarazioni a La Nacion

A determinare la rottura sono state le dure critiche rivolte da Beatrice Venezi ai professionisti del teatro veneziano. Nell’intervista a La Nacion, la direttrice ha affermato: “Questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”.

Venezi ha poi rincarato la dose definendo il contesto gestionale del teatro come “totalmente anarchico” e “in mano ai sindacati”, sostenendo che le maestranze “hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile continuare con gli stessi usi e costumi. Ma così un teatro muore”.

Le sue osservazioni non hanno risparmiato il pubblico della laguna, descritto come composto da “abbonati, molti di età avanzata, con le loro preferenze”. Tali affermazioni sono state dichiarate dalla Fondazione incompatibili con i principi di rispetto dovuti ai professori d’orchestra e al valore professionale dell’ente.

Il legame tra la Venezi e Giorgia Meloni

Il rapporto tra la direttrice d’orchestra e la Premier affonda le radici negli anni della militanza di Fratelli d’Italia, periodo in cui Venezi è stata promossa come simbolo di una nuova egemonia culturale di destra.

Nel 2021 l’artista ha ricevuto il premio Atreju e ha successivamente partecipato al Festival di Sanremo rivendicando l’uso del termine “direttore” al maschile, analogamente alla scelta di Giorgia Meloni per il titolo di Presidente.

Il legame si è consolidato nel 2022 con la nomina di Venezi a consigliere musicale del Ministero della Cultura sotto la guida di Gennaro Sangiuliano.

Nonostante Venezi abbia recentemente ribadito che il suo sostegno verso Meloni è basato sulla stima “da donna a donna, da amica ad amica”, la nomina al Teatro La Fenice, ottenuta nel settembre 2025, è stata segnata da costanti proteste sindacali e da una continua tensione che ha infine portato il governo a scaricare l’artista.