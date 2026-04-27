Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice, la replica dopo la rottura che "andrà chiarita"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice”. Lo ha detto, tramite una nota Beatrice Venezi. Dopo che la Fondazione del Teatro la Fenice ha annunciato l’annullamento di tutte le collaborazioni future con lei, la direttrice d’orchestra ha comunque sottolineato che si tratta di una rottura “che andrà chiarita”.

La replica di Beatrice Venezi

Il giorno dopo il licenziamento di Beatrice Venezi, arriva il commento della diretta interessata.

“Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice”, ha detto la direttrice d’orchestra tramite una nota.

ANSA

Decisione che, ha aggiunto, “andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno”.

La decisione del Teatro La Fenice

La Venezi ha detto “di aver appreso dall’Ansa che la Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro”.

Il 26 aprile, infatti, la Fondazione del Teatro la Fenice di Venezia ha annunciato l’annullamento di tutte le collaborazioni future con lei.

Tagliare Beatrice Venezi “mi è costato perché non era previsto. Ha fatto dichiarazioni che io non potevo pensare che volesse reiterare e questo ha determinato una decisione definitiva”, ha detto il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi.

Perché Beatrice Venezi è stata licenziata

La decisione di interrompere ogni rapporto è stata presa dopo pesanti dichiarazioni rilasciate dalla direttrice d’orchestra al quotidiano argentino La Nación.

Nello specifico, Venezi ha accusato l’orchestra veneziana di nepotismo, sostenendo che i posti si tramandano “di padre in figlio”. Parole giudicate dal teatro offensive.

Secondo Colabianchi si è trattato di “dichiarazioni lesive della dignità dell’istituzione e questo non era più tollerabile”.

Meloni-Venezi, nota di Palazzo Chigi

Beatrice Venezi è considerata una figura vicina al governo Meloni. E sulla vicenda è arrivata una nota di Palazzo Chigi.

La nota definisce “privo di ogni fondamento quanto riportato in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi”.

Poi la nota prosegue: “Il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul tema e quindi non avrebbe potuto dare alcun ‘via libera’, come invece sostenuto”.

La nomina contestata, ecco perché

La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice era stata fortemente contestata fin dall’inizio.

I musicisti e le sigle sindacali hanno denunciato che Venezi non avesse un curriculum adeguato per un ruolo di tale prestigio: l’orchestra ha sottolineato come la direttrice non avesse mai diretto un’opera o un concerto sinfonico pubblico nel cartellone della Fenice prima della sua nomina.

Molte critiche si sono concentrate sulla sua vicinanza al governo Meloni: la sua nomina, infatti, è stata percepita da diversi osservatori e lavoratori del teatro come una scelta “imposta dall’alto” per ragioni politiche e non per meriti artistici.

I sindacati poi hanno criticato il processo di selezione, giudicato poco trasparente e privo di un confronto reale su altri possibili candidati.