Beatrice Venezi pentita d'aver accettato l'invito di Meloni, "carne da macello, tornassi indietro non cederei"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Beatrice Venezi infine è stata costretta a lasciare, dopo il licenziamento dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Ma la separazione professionale fra la direttrice d’orchestra e il teatro ha recato con sé uno strascico di polemiche. Venezi porta avanti un atto d’accusa ai vertici dell’istituzione e si toglie qualche sassolino dalla scarpa parlando del Governo guidato da Giorgia Meloni. La bacchetta sostiene di essere stata trattata come “carne da macello”.

Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice

Beatrice Venezi si dice “serena”, nonostante il verminaio di polemiche. La direttrice d’orchestra ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera da Los Angeles.

Il licenziamento dalla Fenice di Venezia è arrivato subito dopo un’altra intervista, quella rilasciata da Venezi al giornale argentino La Nacion.

ANSA

La bacchetta aveva parlato di posti nell’orchestra della Fenice che “si tramandano di padre in figlio”. Il licenziamento è arrivato quasi subito, con una nota che parlava di “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche” della Venezi, ritenute dalla Fondazione “offensive e lesive”.

Nella sua più recente intervista al Corriere, Venezi ha aggiustato il tiro e se l’e presa direttamente con il sovrintendente Nicola Colabianchi.

“Non ho accusato nessuno di nepotismo. La notizia alla Nacion parla chiaro. E poi vogliano parlare della disparità di trattamento da parte della fondazione nei miei confronti? I dipendenti sono andati avanti per mesi con denigrazioni e diffamazioni, con il tacito consenso del sovrintendente“, ha detto.

Poi l’affondo: “Se si fanno proclami dal palco durante un concerto senza il via libera del sovrintendente si rischiano lettere e sanzioni, che dalla fondazione non sono mai arrivate ai responsabili”.

Beatrice Venezi e l’ipotesi nepotismo

Venezi è poi tornata su quella che a qualcuno è suonata come un’accusa di nepotismo: “Mai detto. Ma al momento di scegliere, l’appartenenza a una famiglia di musicisti gioca un ruolo. Un vantaggio competitivo che io non ho mai avuto”.

Venezi e Meloni

“Non ho sentito nessuno di FdI. Le uniche testimonianze di solidarietà le ho avute da Salvini, Ceccardi e Santanchè. Se tornassi indietro non cederei alla richiesta insistente di Meloni di suonare a un convegno di FdI, prima del voto del 2022″, ha ammesso Beatrice Venezi.

Che lamenta di avere subito “danni” e di essere diventata “carne da macello“. Il Governo, ha sostenuto, non l’ha aiutata perché lei non ha “tessere” e non è “funzionale”.

L’aspetto legale è della vicenda, ha assicurato Venezi, è “in costruzione”. Che si ritiene vittima: “Ho subìto una campagna diffamatoria, fino al bullismo“.