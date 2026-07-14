Beatrice Venezi pentita d'essere andata ad Atreju, "nessuno ti difende, attaccata perché non sono di sinistra"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La vicenda dell’allontanamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice di Venezia continua a far discutere. A creare ancora polemiche attorno alla vicenda dell’ormai ex direttrice musicale sono le parole della diretta interessata. “Non solo ho dichiarato simpatia per la Meloni, ma anche il fatto di non aver dichiarato la mia simpatia per il solito circoletto è sicuramente stato un motivo di svantaggio e, onestamente, non risalirei sul palco di Atreju“, ha detto.

Beatrice Venezi, le parole su Meloni e Atreju

La direttrice d’orchestra e pianista si è sfogata a lungo, ripercorrendo il licenziamento dal Teatro La Fenice, parlando con Hoara Borselli nel corso del podcast Sette Vite.

“Se fossi stata di sinistra sicuramente non sarei stata attaccata dai sindacati della Fenice”, ha detto Beatrice Venezi, ricordando di aver sempre dichiarato la sua “simpatia” per Giorgia Meloni.

Ma non solo: “Il fatto di non aver dichiarato la mia simpatia per il solito circoletto è sicuramente stato un motivo di svantaggio e, onestamente, non risalirei sul palco di Atreju”, ha aggiunto.

Attacco al Sovrintendente e al ministero della Cultura

I riferimento politici di Beatrice Venezi non finiscono qui. La direttrice d’orchestra ha infatti parlato anche del Sovrintendente e del ministero della Cultura.

“Il Sovrintendente non ha fatto nulla per preparare il terreno circa il mio arrivo alla Fenice, incontrando le varie componenti del teatro”, ha detto, specificando come questa sia stata una mancanza.

Poi il riferimento ad Alessandro Giuli: “Da quel che mi riferiscono, ma specifico che non ne ho le prove, pare che il comunicato del mio licenziamento sia partito dal ministero della Cultura e non direttamente dalla Fenice”.

La Venezi ha poi aggiunto che sul suo caso il ministro Giuli “non ha fatto nulla in sette mesi” e ipotizza che al ministro possano “non essere piaciute” le sue esternazioni a supporto del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco sul padiglione russo.

Beatrice Venezi: “Sono stata usata”

Secondo la Venezi non ci sarebbe stata “alcuna forma di tutela da parte della Fondazione”, e anche “il ministero non è mai intervenuto nei miei confronti”.

Poi ha aggiunto: “Se fossi stato il ministro mi sarei mosso in qualche modo per capire che stava succedendo a Venezia, invece in sette mesi il ministro non ci ha mai messo la faccia e io non l’ho mai sentito”.

Nella parole della pianista c’è anche un riferimento chiarissimo a una strumentazione: “La Fondazione aveva bisogno di presentare una faccia nuova, avevano scelto la mia, ma sono stata usata“.

La causa contro il teatro e il “mobbing mediatico”

E poi ancora un attacco al Sovrintendente: “Quando i lavoratori della Fenice hanno cominciato a manifestare contro di me, una lavoratrice come loro, con ripetute letture di volantini anche sul palco, mi chiedo come mai non ci sia stato nessun richiamo da parte del Sovrintendente, che evidentemente aveva avallato che fossero letti”.

Beatrice Venezi ha detto poi di non essersi dimessa perché aveva ricevuto la solidarietà da molti, compreso il sindaco di Venezia Brugnaro: “Tutti mi dicevano di resistere salvo poi essere lasciata in mezzo al guado”, ha spiegato.

Poi ha parlato anche della causa in corso contro il Teatro La Fenice: “Ho un avvocato giuslavorista, uno per il civile e uno per il penale, perché c’è stato del mobbing mediatico. Ho una rassegna stampa di 2000 pagine, 100 pagine al giorno di gogna mediatica per sette mesi filati. E mi sembra giusto che chi si macchia di certe colpe debba pagare, e ciò vale anche per la politica”, ha concluso.

Il caso Beatrice Venezi, cosa è successo

Nel settembre 2025, Beatrice Venezi era stata nominata direttrice musicale della Fenice. La decisione aveva subito scatenato la forte contestazione dei professori d’orchestra, che avevano espresso dubbi sul curriculum e promosso scioperi, portando alla cancellazione dell’opera di apertura.

La situazione è precipitata nell’aprile 2026, quando il sovrintendente Nicola Colabianchi ha revocato l’incarico.

Il provvedimento è stato preso in seguito a un’intervista della direttrice al quotidiano argentino La Nación, giudicata grave e offensiva dai lavoratori del teatro. In quell’occasione Venezi aveva affermato che all’interno dell’orchestra della Fenice “i posti si passano di padre in figlio”.

Il licenziamento ha innescato un contenzioso. I legali di Venezi hanno impugnato la risoluzione del contratto, definendo il provvedimento del teatro “nullo e illegittimo”.