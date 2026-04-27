Beatrice Venezi via dal Teatro La Fenice, orchestra e pubblico esultano dopo l'annuncio di Nicola Colabianchi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’annuncio della decisione presa dal Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi è stato accolto con gioia dal pubblico durante l’ultima recita del Lohengrin di Richard Wagner, diretta da Markus Stenz. Agli applausi degli spettatori si sono uniti anche quelli degli orchestrali.

La reazione al Teatro La Fenice dopo lo stop a Beatrice Venezi

Un video di ANSA ha immortalato le scene di entusiasmo al Teatro La Fenice dopo l’annuncio dell’interruzione di ogni collaborazione con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, indicata lo scorso autunno come futura direttrice musicale.

Durante l’ultima recita del Lohengrin di Richard Wagner, diretta da Markus Stenz, il pubblico del Teatro La Fenice ha accolto la notizia con urla festanti e applausi, ai quali si sono uniti anche gli orchestrali.

ANSA

L’annuncio del Teatro La Fenice su Beatrice Venezi

Dopo mesi di tensioni, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha comunicato nella giornata di domenica 26 aprile la decisione di “annullare tutte le collaborazioni future” con Beatrice Venezi.

La scelta, ha spiegato il sovrintendente Nicola Colabianchi, “è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua orchestra”.

In un’intervista concessa al quotidiano argentino La Nacion, poche ore prima, Beatrice Venezi aveva dichiarato: “Io non ho padrini, questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio“.

Il retroscena sul via libera di Giorgia Meloni

Proprio in merito alla decisione della Fondazione Teatro La Fenice di annullare ogni collaborazione con Beatrice Venezi il Corriere della Sera ha pubblicato un retroscena che vede protagonista Giorgia Meloni, smentito dalla premier stessa.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata proprio la presidente del Consiglio a dare il via libera definitivo. Questo il virgolettato attribuito alla premier Giorgia Meloni: “È una scelta inevitabile, ormai è indifendibile“.

Una successiva nota di Palazzo Chigi ha poi chiarito:

“È privo di ogni fondamento quanto riportato oggi in un articolo del Corriere della Sera sulla decisione del Teatro La Fenice di Venezia di annullare tutte le future collaborazioni con il Maestro Venezi: il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul tema e quindi non avrebbe potuto dare alcun ‘via libera’, come invece sostenuto”.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha riferito pubblicamente di aver preso “atto della decisione di Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza” e ha confermato al sovrintendente de La Fenice “la sua più completa fiducia”.