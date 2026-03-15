Bebe Vio lascia la scherma, "non ce la faccio più fisicamente": spunta l'ipotesi del passaggio all'atletica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Bebe Vio lascia la scherma: l’annuncio a sorpresa è stato fatto da Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa. Dopo anni di successi nella scherma paralimpica, l’atleta italiana fra le più famose ha deciso di lasciare la pedana: “Ho avuto parecchi problemi fisici“. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora nello sport: Bebe Vio sta pensando di dedicarsi all’atletica leggera.

Bebe Vio lascia la scherma

“Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente”, ha detto in tv da Fazio.

E ancora: “L’ultima volta che ho tirato è stata a Parigi 2024. Ma ho cercato di darmi da fare comunque, prima di tutto per stare bene fisicamente e adesso ho iniziato con l’atletica: voglio correre i 100 metri”.

Bebe Vio e l’atletica leggera

“Credo fortemente che sia uno sport fattibile. Ho la fortuna di essere sostenuta da tutto il mio staff e anche dalle Fiamme Oro, che non mi hanno licenziato”, ha aggiunto con una risata.

“Mi ci sto dedicando dalla mattina alla sera”, ha concluso Bebe Vio, al secolo Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis.

La carriera sportiva di Bebe Vio finora

La carriera di Bebe Vio nella scherma è stata memorabile: 2 ori paralimpici, 1 argento e 1 bronzo, 5 ori e 2 bronzi ai Mondiali, e 5 ori e 1 argento agli Europei. Tra i momenti più importanti, l’oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020.

Ora, con la stessa grinta che l’ha resa una delle atlete più note, nonché uno dei volti dello spettacolo più amati, Bebe Vio si prepara alla sua nuova sfida: la pista da atletica.

La meningite

Nel 2008 una meningite colpì Bebe Vio e costrinse i medici ad amputarle gambe e braccia. Come hanno raccontato i suoi genitori, a dieci anni Bebe aveva fatto la profilassi contro la meningite di tipo A.

Allora i sanitari dissero che era troppo piccola per essere sottoporla alla vaccinazione contro la B.

“Per loro era meglio aspettare che compisse i quattordici anni“, ha raccontato tempo fa il padre al Quotidiano Nazionale. “Noi ci siamo fidati, d’altronde erano degli specialisti. Purtroppo ci siamo sbagliati: praticamente dodici mesi dopo mia figlia ha contratto il batterio“.