Beccato a forzare un’auto a Sassuolo dopo la fuga, 61enne arrestato per tentato furto con attrezzi da scasso
Arrestato a Sassuolo un 61enne: avrebbe tentato di rubare una borsa da un’auto e aveva con sé forbici e arnesi da scasso.
A Sassuolo (Modena), un uomo di 61 anni è finito in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. L’indagato avrebbe provato ad aprire con la forza il finestrino di un veicolo per appropriarsi di una borsa; tuttavia, accortosi di essere stato sorpreso dal proprietario del mezzo, si è subito dato alla fuga.
L’intervento a Sassuolo
L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre, intorno alle 17, in via XVIII Settembre a Sassuolo (Modena). Un cittadino francese ha contattato il 112 NUE e ha segnalato che poco prima un uomo aveva tentato di aprire il finestrino della sua autovettura, dove aveva lasciato una borsa. Alla vista del proprietario, il sospettato è fuggito rapidamente.
L’uomo era già noto alle forze dell’ordine
Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza sono arrivati sul posto e hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo gli hanno trovato addosso un paio di forbici e altri strumenti ritenuti adatti allo scasso. Per questo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.
La misura cautelare
La mattina di giovedì 15 ottobre, al termine dell’udienza, il giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto. Nei confronti dell’indagato è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Piacenza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.