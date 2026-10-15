Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Sassuolo (Modena), un uomo di 61 anni è finito in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. L’indagato avrebbe provato ad aprire con la forza il finestrino di un veicolo per appropriarsi di una borsa; tuttavia, accortosi di essere stato sorpreso dal proprietario del mezzo, si è subito dato alla fuga.

L’intervento a Sassuolo

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre, intorno alle 17, in via XVIII Settembre a Sassuolo (Modena). Un cittadino francese ha contattato il 112 NUE e ha segnalato che poco prima un uomo aveva tentato di aprire il finestrino della sua autovettura, dove aveva lasciato una borsa. Alla vista del proprietario, il sospettato è fuggito rapidamente.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza sono arrivati sul posto e hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo gli hanno trovato addosso un paio di forbici e altri strumenti ritenuti adatti allo scasso. Per questo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

La misura cautelare

La mattina di giovedì 15 ottobre, al termine dell’udienza, il giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto. Nei confronti dell’indagato è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Piacenza.

IPA