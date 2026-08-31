Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 23enne cittadino egiziano per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità nel quartiere San Salvario di Torino. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli notturni predisposti dalla Questura per prevenire e reprimere i reati nella zona.

Controlli notturni e arresto nel quartiere San Salvario

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un pattugliamento notturno nel quartiere San Salvario di Torino. Gli agenti della Volante dell’UPGSP hanno notato un giovane fermo all’incrocio tra via Berthollet e via Goito, un’area già nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e le false dichiarazioni

Il giovane, privo di documenti, è stato sottoposto a controllo dagli agenti. Durante le operazioni di identificazione, ha fornito le proprie generalità, ma il suo atteggiamento particolarmente insofferente ha insospettito i poliziotti. Per questo motivo, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

L’identità reale e la misura cautelare

Le verifiche svolte presso la Questura hanno permesso di accertare che l’identità dichiarata dal 23enne non corrispondeva a quella reale. Gli agenti hanno inoltre scoperto che il giovane era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce di quanto emerso, il cittadino egiziano è stato arrestato per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso il proprio domicilio per essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare già in atto. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

IPA