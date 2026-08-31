Beccato in strada di notte a Torino nonostante i domiciliari: 23enne dà un nome falso, la Polizia lo smaschera
Arrestato a Torino un 23enne egiziano per evasione e false dichiarazioni durante controlli notturni della Polizia.
È stato arrestato un 23enne cittadino egiziano per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità nel quartiere San Salvario di Torino. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli notturni predisposti dalla Questura per prevenire e reprimere i reati nella zona.
Controlli notturni e arresto nel quartiere San Salvario
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un pattugliamento notturno nel quartiere San Salvario di Torino. Gli agenti della Volante dell’UPGSP hanno notato un giovane fermo all’incrocio tra via Berthollet e via Goito, un’area già nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il controllo e le false dichiarazioni
Il giovane, privo di documenti, è stato sottoposto a controllo dagli agenti. Durante le operazioni di identificazione, ha fornito le proprie generalità, ma il suo atteggiamento particolarmente insofferente ha insospettito i poliziotti. Per questo motivo, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.
L’identità reale e la misura cautelare
Le verifiche svolte presso la Questura hanno permesso di accertare che l’identità dichiarata dal 23enne non corrispondeva a quella reale. Gli agenti hanno inoltre scoperto che il giovane era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria
Alla luce di quanto emerso, il cittadino egiziano è stato arrestato per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso il proprio domicilio per essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare già in atto. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.