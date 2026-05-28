Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Belén Rodriguez ha fatto ritorno a casa dopo essere stata ricoverata per alcune ore al Policlinico di Milano. Era stata trasportata in ospedale dopo essersi sentita male mentre si trovava in casa sua, in zona Brera. Avrebbe urlato “aiutatemi” e un vicino di casa avrebbe allertato i soccorsi. Ora l’argentina è tornata nel suo appartamento. Vicina a lei c’è l’amica di una vita, Patrizia Griffini, la “Petineuse” che è diventata nota al pubblico televisivo partecipando al Grande Fratello 5.

Belén Rodriguez, al suo fianco l’amica di sempre Patrizia Griffini: “Risponde lei al telefono”

“Accanto a Belén in queste ore c’è Patrizia Griffini, la “Petineuse”, scrive il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. “Ed è lei che risponde al telefono al posto della showgirl per rasserenare i toni”, ha aggiunto.

Da quanto ricostruito da Parpiglia, in questo momento la modella 41enne non può contare sulla presenza degli amati genitori, che si trovano in Argentina.

ANSA

Il sostegno degli ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

A darle manforte ci sarebbero anche i due ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, con i quali Belén ha avuto i figli Santiago e Luna Marì.

Al momento i due bambini sarebbero con i padri, in modo che la conduttrice possa riprendersi con calma e recuperare serenità.

Cecilia Rodriguez vicina alla sorella

Accanto a Belén ci sarebbe anche la sorella Cecilia, con la quale nei mesi scorsi ha avuto delle frizioni che sono state superate poco prima che la moglie di Ignazio Moser diventasse madre per la prima volta lo scorso ottobre.

Cecilia e Belén, di recente, hanno entrambe ammesso di essersi allontanate per alcuni mesi, senza mai chiarire pubblicamente i motivi della frattura che è successivamente stata risanata.

E infatti, quando la 41enne pochi giorni fa ha avuto una crisi, anche la sorella, oltre a De Martino, si è precipitata a darle sostegno.

“La conduttrice – ha scritto Vanity Fair – è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Milano dopo tre ore di tensione e una lunga trattativa, in quel palazzo di Brera. Era agitata, spaventata. Secondo quanto trapela, avrebbe urlato più volte. Poi, alla fine, quella porta si è aperta. E fuori ha trovato la sua famiglia. La sorella Cecilia Rodriguez, l’ex marito Stefano De Martino”.

Nelle scorse ore, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza e solidarietà nei confronti della showgirl, sottolineando che notorietà e disponibilità economica non sempre fanno binomio con felicità.