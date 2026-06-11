Belen Rodriguez chiarisce sull'Isola dei Famosi, "non ho accettato, troppi 45 giorni lontana dai miei figli"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Belen Rodriguez ha spiegato il motivo per cui ha rinunciato alla conduzione dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha scritto di aver rifiutato il ruolo dopo aver saputo che avrebbe dovuto passare 45 giorni all’estero, lontano dai figli e dalla famiglia. Sul ricovero e le notizie circolate in seguito ha invece mantenuto la riservatezza.

Il messaggio di Belen su Instagram

Belen Rodriguez ha pubblicato una serie di stories sul proprio profilo Instagram, dopo diversi giorni di silenzio attorno a una serie di vicende che la riguardano.

Tra queste, il ricovero in ospedale a seguito di una chiamata dei vicini di casa al 118 e le voci sulle possibili accuse di omissione di soccorso in un incidente stradale a Milano.

ANSA

Per prima cosa, la showgirl ha ringraziato chi le è stato vicino: “Voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza”.

Perché Belen Rodriguez ha rinunciato alla conduzione dell’Isola dei Famosi

L’argomento centrale delle stories pubblicate da Belen Rodriguez è però la sua conduzione dell’Isola dei Famosi. La showgirl avrebbe dovuto presentare il programma ma è poi stata sostituita da Selvaggia Lucarelli.

Belen ha spiegato di aver rinunciato al ruolo quando ha saputo che avrebbe comportato 45 giorni consecutivi all’estero, lontana dalla famiglia.

“Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia” ha spiegato.

Le parole sul ricovero in ospedale

La showgirl ha invece mantenuto riservatezza per quanto riguarda il suo ricovero in ospedale a seguito della chiamata al 118 dei vicini, che avevano sentito delle urla provenire dalla sua abitazione.

“Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e click bait” ha commentato Belen dal suo profilo social.

“Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà” ha poi concluso.