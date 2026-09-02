Belen Rodriguez denuncia Fabrizio Corona dopo l'ultima puntata di Falsissimo: "Dovrà pagare"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Belen Rodriguez ha denunciato Fabrizio Corona dopo la puntata di “Falsissimo” che l’ex fotografo ha dedicato a lei e alla famiglia Rodriguez. La conduttrice argentina lo ha annunciato su Instagram, rispondendo alle domande dei follower e respingendo le ricostruzioni contenute nel video. Nella stessa occasione ha smentito anche le voci su presunte tensioni con i suoi familiari.

Belen Rodriguez denuncia Fabrizio Corona dopo Falsissimo

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la showgirl ha confermato di essere passata alle vie legali con poche parole affidate alle storie del suo profilo.

“L’ho denunciato. Cosa vuole da me? Soldi”, ha scritto rispondendo a chi le chiedeva conto della vicenda.

La conduttrice ha aggiunto che quanto l’ex compagno ha monetizzato con quel contenuto dovrà tornare indietro.

La replica è arrivata a distanza di ore dalla pubblicazione dell’episodio, dopo una prima fase in cui l’argentina aveva scelto il silenzio, arrivando a cancellare alcuni commenti comparsi sui suoi profili.

Solo in un secondo momento ha deciso di intervenire in prima persona per mettere un punto alla vicenda.

La replica della showgirl sulla famiglia Rodriguez

Nel merito delle affermazioni, Belen ha negato di avere mai avuto un rapporto confidenziale con l’ex re dei paparazzi.

“Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”, ha dichiarato.

Un passaggio della replica riguarda poi i rapporti interni al clan Rodriguez, che secondo la conduttrice restano solidi come sempre.

La modella si è detta serena e ha spiegato di non essere toccata dalle cattiverie, pur ammettendo un fastidio per quella che considera una gratuita ricerca di guadagno.

Nel racconto diffuso online era finita al centro dell’attenzione anche la sorella Cecilia, che non è intervenuta pubblicamente.

La puntata di Falsissimo e cosa succede ora

L’episodio all’origine dello scontro è stato pubblicato su YouTube il 31 agosto e dura circa due ore.

Il contenuto ha superato rapidamente il milione di visualizzazioni, confermando la capacità del format di generare traffico.

Nel video l’ex fotografo ripercorre anche la relazione fra i due, cominciata quando lei era agli esordi in televisione e finita oltre quindici anni fa.

Corona ha poi annunciato che il capitolo dedicato alle sorelle Rodriguez rappresenta soltanto il primo di una serie.

Con il deposito della denuncia, la vicenda esce però dal terreno mediatico ed entra in quello giudiziario.

Saranno gli atti a stabilire la fondatezza delle rispettive posizioni e l’eventuale rilevanza penale di quanto è stato detto nel video.