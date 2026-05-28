Belén Rodriguez denunciata per omissione di soccorso dopo due incidenti a Milano, era fuggita via in auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Belén Rodríguez è stata denunciata per omissione di soccorso in seguito a due incidenti provocati dalla sua auto. I testimoni non hanno avuto dubbi: alla guida della Land Rover Defender che in centro a Milano ha causato tre feriti c’era proprio la nota showgirl. Uno dei testimoni è riuscito anche a fotografarla e ha riportato alla polizia locale il nome della persona a bordo dell’auto. Due gli incidenti, uno in via Melzi d’Eril e l’altro dopo pochi chilometri.

Belén Rodríguez: due incidenti a Milano

Sabato scorso, Belén Rodríguez avrebbe causato due incidenti distinti a Milano. Il totale dei feriti è di tre persone, che sono state medicate in ospedale e dimesse con prognosi di cinque giorni ciascuna.

La showgirl è ora accusata di omissione di soccorso, per aver causato i sinistri, ma per non essersi fermata a prestare soccorso o a chiamare il personale sanitario.

I testimoni l’hanno riconosciuta e uno di loro, coinvolto nell’incidente, è riuscito anche a fotografarla in auto, a bordo della Land Rover Defender dopo aver colpito un’auto e una motocicletta.

La dinamica degli incidenti

Gli incidenti sarebbero avvenuti a Milano lo scorso sabato uno di seguito all’altro. Il primo è avvenuto in via Melzi d’Eril, all’Arco della Pace. Belén Rodríguez avrebbe centrato un’auto, per poi spostarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

A pochi chilometri di distanza ha poi colpito una motocicletta e altre vetture, anche in questo caso andandosene via senza fermarsi a controllare come stessero le persone colpite e per compilare la classica constatazione amichevole di incidente.

I testimoni e i feriti hanno però raccontato agli agenti della polizia locale l’accaduto e chi si trovasse alla guida. Ora Belén è accusata di omissione di soccorso.

L’incidente in casa

Appena due giorni dopo, la showgirl è stata trovata nella propria abitazione in stato confusionale. All’alba di lunedì infatti sono intervenuti nella sua abitazione in zona Brera la polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini dell’appartamento della donna, che hanno sentito diverse urla come anche un “aiutatemi” che li ha fatti preoccupare. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per permettere ai poliziotti di entrare e trovare la donna, che si era chiusa in bagno.

È passata diverso tempo in ospedale per poi essere dimessa in “buone condizioni di salute”. Si starebbe ora riprendendo grazie all’aiuto dei familiari e al supporto anche degli ex compagni come Stefano De Martino.