Belen Rodriguez, dopo l'incidente il ritorno sui social con una storia di Instagram: cosa ha pubblicato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A distanza di pochi giorni dal delicato ricovero ospedaliero e dalle dimissioni avvenute il 26 maggio, Belen Rodriguez è ufficialmente tornata a farsi viva sui propri canali web. Venerdì 29 maggio, la showgirl argentina ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per mostrarsi direttamente ai propri follower dopo il grande spavento dei giorni scorsi. Si tratta del primo segnale pubblico lanciato dalla conduttrice dopo il caos mediatico che l’ha travolta.

Cosa ha postato Belen Rodriguez su Instagram

Le immagini caricate sulle stories di Instagram mostrano la showgirl sdraiata all’interno del proprio letto, appoggiata a un cuscino e coperta dalle lenzuola, mentre accenna un lieve sorriso e fa un occhiolino verso l’obiettivo.

Ad accompagnare la fotografia non è presente alcuna dichiarazione scritta, ma soltanto l’eloquente emoji di un “cuore bianco”.

Lo scatto sembra voler smentire le tantissime speculazioni circolate sul suo reale stato di salute, rassicurando i fan sul fatto che la situazione sia tornata alla normalità e che sia nuovamente serena.

Il ruolo di Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino

Al fianco dell’argentina, secondo le indiscrezioni riportate dal Fatto Quotidiano, ci sarebbero la sorella Cecilia Rodriguez, l’ex marito Stefano De Martino (intervenuto per accertarsi del figlio Santiago, non presente in casa al momento del caos) e la storica amica Patrizia Griffini, che starebbe filtrando le telefonate sul cellulare della conduttrice.

Gli amici più stretti hanno provato a ridimensionare l’episodio parlando di un banale “incidente domestico”, spiegando che la showgirl sarebbe rimasta semplicemente bloccata in bagno a causa di una serratura difettosa, spaventandosi e iniziando a urlare.

La corsa al pronto soccorso del 25 maggio

La realtà ricostruita dalle cronache dei giorni scorsi racconta però una situazione ben più complessa, iniziata la mattina del 25 maggio nella sua abitazione in zona Brera a Milano.

I vicini di casa, allarmati dalle continue grida e dalle richieste di aiuto provenienti dall’appartamento, avevano richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario.

La conduttrice era stata poi trasportata d’urgenza al pronto soccorso in un “evidente stato di alterazione” e in forte confusione.

I motivi di questo crollo sarebbero legati a una forte delusione professionale, ovvero l’esclusione dalla conduzione del programma L’Isola dei Famosi, che avrebbe provocato in lei una reazione emotiva pesantissima.

Nello stesso pomeriggio, infatti, Belen è rimasta coinvolta in ben due incidenti stradali a Milano