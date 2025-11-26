Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista, "presi tre calmanti dopo un attacco di panico"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Belen Rodriguez è intervenuta pubblicamente sui suoi canali social per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo che in molti avevano sottolineato le difficoltà della showgirl sul palco in un recente evento organizzato da Vanity Fair. Belen ha spiegato di aver avuto “un attacco di panico abbastanza complesso” e di aver preso tre calmanti prima dell’intervista.

Il messaggio di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha parlato a cuore aperto sui suoi social network del recente evento organizzato da Vanity Fair in cui è apparsa in difficoltà sul palco.

La showgirl ha spiegato: “Ho sempre raccontato di avere sofferto di attacchi di panico e della depressione che ho vissuto. Vi garantisco che non è vita. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso. Ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ne ho preso un secondo e un terzo”.

ANSA

Belen Rodriguez è stata ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve di martedì 28 ottobre.

Di cosa ha parlato Belen Rodriguez nell’intervista

Belen Rodriguez ha affrontato diversi temi durante l’intervista all’evento organizzato da Vanity Fair, tra cui il difficile rapporto con Stefano De Martino e la frase “Ho menato tutti i miei ex” da lei pronunciata a Belve, che aveva scatenato polemiche tra i telespettatori.

Cosa succede durante un attacco di panico

Come spiegato dalla dottoressa Paola Mosini, psicologa e psicoterapeuta di Humanitas PsicoCare, sul sito di Humanitas, l’attacco di panico consiste nell'”improvvisa comparsa di un periodo distinto e breve di intenso disagio, di ansia, o di paura accompagnati da sintomi somatici e/o cognitivi”.

L’attacco “dura tipicamente dai 5 ai 20 minuti“, ma in alcuni casi i sintomi possono “durare per più di un’ora“. I sintomi possono essere “sia fisici che mentali“. Tra i più comuni ci sono:

Sentirsi spaventati e nervosi

Dolore al petto

Fame d’aria

Battito cardiaco accelerato

Mal di testa

Mal di stomaco

Vertigini

Sudorazione o brividi

Paura di morire, perdere il controllo o impazzire, senso di stordimento

Senso di irrealtà e di stranezza nella percezione del proprio corpo

Senso di irrealtà verso le cose circostanti

Senso di confusione.