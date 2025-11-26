Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista, "presi tre calmanti dopo un attacco di panico"
Belen Rodriguez ha spiegato perché è apparsa in difficoltà durante un'intervista sul palco in un recente evento: il suo messaggio a cuore aperto
Belen Rodriguez è intervenuta pubblicamente sui suoi canali social per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo che in molti avevano sottolineato le difficoltà della showgirl sul palco in un recente evento organizzato da Vanity Fair. Belen ha spiegato di aver avuto “un attacco di panico abbastanza complesso” e di aver preso tre calmanti prima dell’intervista.
- Il messaggio di Belen Rodriguez
- Di cosa ha parlato Belen Rodriguez nell'intervista
- Cosa succede durante un attacco di panico
Il messaggio di Belen Rodriguez
Belen Rodriguez ha parlato a cuore aperto sui suoi social network del recente evento organizzato da Vanity Fair in cui è apparsa in difficoltà sul palco.
La showgirl ha spiegato: “Ho sempre raccontato di avere sofferto di attacchi di panico e della depressione che ho vissuto. Vi garantisco che non è vita. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso. Ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ne ho preso un secondo e un terzo”.
Belen Rodriguez è stata ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve di martedì 28 ottobre.
Di cosa ha parlato Belen Rodriguez nell’intervista
Belen Rodriguez ha affrontato diversi temi durante l’intervista all’evento organizzato da Vanity Fair, tra cui il difficile rapporto con Stefano De Martino e la frase “Ho menato tutti i miei ex” da lei pronunciata a Belve, che aveva scatenato polemiche tra i telespettatori.
Cosa succede durante un attacco di panico
Come spiegato dalla dottoressa Paola Mosini, psicologa e psicoterapeuta di Humanitas PsicoCare, sul sito di Humanitas, l’attacco di panico consiste nell'”improvvisa comparsa di un periodo distinto e breve di intenso disagio, di ansia, o di paura accompagnati da sintomi somatici e/o cognitivi”.
L’attacco “dura tipicamente dai 5 ai 20 minuti“, ma in alcuni casi i sintomi possono “durare per più di un’ora“. I sintomi possono essere “sia fisici che mentali“. Tra i più comuni ci sono:
- Sentirsi spaventati e nervosi
- Dolore al petto
- Fame d’aria
- Battito cardiaco accelerato
- Mal di testa
- Mal di stomaco
- Vertigini
- Sudorazione o brividi
- Paura di morire, perdere il controllo o impazzire, senso di stordimento
- Senso di irrealtà e di stranezza nella percezione del proprio corpo
- Senso di irrealtà verso le cose circostanti
- Senso di confusione.