Belen Rodriguez in ospedale a Milano, l'allarme del vicino dopo le urla dalla casa: "Aiuto, aiutatemi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Belen Rodriguez sarebbe finita in ospedale a Milano. La popolare showgirl sarebbe stata portata lì in codice giallo, dopo un intervento congiunto di polizia e vigili del fuoco nella sua abitazione. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, allertato dalle urla “Aiuto, aiutatemi” provenienti dalla finestra del bagno, che affaccia sul cortile interno del palazzo in zona Brera.

Belen Rodriguez in ospedale a Milano: cos’è successo

A ricostruire quanto accaduto a Belen è stato Il Giorno. L’allarme sarebbe scattato poco dopo le 7 del mattino di lunedì 25 maggio. Alcuni vicini di casa di Belen Rodriguez nel palazzo in zona Brera a Milano avrebbero udito alcune grida di donna provenienti dalla finestra di un bagno che affaccia sul cortile interno: “Aiuto, aiutatemi“. Uno dei residenti ha così chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. L’intervento è durato alcune ore: il tratto di strada a senso unico in cui si trova l’edificio è rimasto a lungo chiuso alla circolazione per evitare che il traffico rallentasse le operazioni di soccorso.

Alla fine, quando ha capito che i vigili del fuoco erano pronti a forzare la porta per permettere agli agenti di entrare, Belen Rodriguez avrebbe aperto spontaneamente la porta. È stata portata in ospedale in codice giallo.

La rivelazione di Belen su attacchi di panico e depressione

Nel mese di novembre del 2025, dopo un’apparizione a un festival in cui non era apparsa al massimo della sua forma, Belen Rodriguez aveva pubblicato un video su Instagram per chiarire quanto accaduto.

La showgirl argentina aveva raccontato: “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog… importante”.

Ancora Belen: “Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato”.

Belen Rodriguez e i presunti incidenti stradali

Nelle ultime ore Belen Rodriguez era finita al centro delle cronache anche per altri episodi: come riportato ancora da Il Giorno, che ha però sottolineato che, per il momento, non sono stati ritrovati riscontri alla storia, sabato scorso la showgirl sarebbe stata protagonista di due presunti incidenti stradali senza feriti.

Alcuni testimoni (almeno due persone) avrebbero riferito di aver riconosciuto proprio Belen Rodriguez al volante.

Il veicolo avrebbe prima colpito lo specchietto di un’auto in zona Arco della Pace e poi, a distanza di un paio di chilometri, la stessa macchina avrebbe urtato uno scooter e altre tre auto parcheggiate.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti sul veicolo segnalato per capire a chi appartenga la società a cui è intestatato e per risalire così a chi lo aveva in uso al momento dei due presunti incidenti.