Belen Rodriguez parla degli attacchi di panico a Che tempo che fa, "gli anni più difficili della mia vita"

Belen Rodriguez affronta il tema degli attacchi di panico in Tv tornando sull’episodio di smarrimento durante un evento pubblico. Intervistata da Fabio Fazio, la showgirl ha raccontato la lotta contro una condizione che le ha fatto vivere degli “anni difficili”. Un aspetto della sua vita che aveva già raccontato subito dopo il clamore per l’aria “confusa” mostrata sul palco di Vanity Fair.

L’intervista a Che tempo che fa

In occasione della nuova stagione sul Nove del programma Only Fun, che la vedrà alla conduzione insieme al duo comico Panpers, Belen Rodriguez ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa.

Durante l’intervista, Fabio Fazio le ha ricordato la lettera dedicata a lei da Luciana Littizzetto, dopo i commenti sui social che accusavano la showgirl di aver fatto uso di sostanze stupefacenti apparendo in un video per Vanity Fair di novembre 2025, in cui sembrava “confusa”.

ANSA

Gli attacchi di panico

Belen aveva da subito smentito le voci, spiegando in verità come fosse sotto effetto di calmanti, assunti per gli attacchi di panico.

“In realtà mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento. Nelle altre occasioni, però, andavo a dormire. Quel giorno, invece, non volevo dire di no per non deludere nessuno” ha spiegato

“Non sono riuscita a guardarlo, non mi ricordo niente” ha ammesso la showgirl argentina, confessando di essersi sentita poi “piccolina e molto imbarazzata, è un po’ come spogliarsi”.

“Però è vero che dopo gli attacchi di panico ne esci più forte, perché capisci che non vuoi più stare male” ha aggiunto.

Belen Rodriguez a Sanremo Per colpa degli attacchi di panico, la conduttrice ha spiegato di aver passato quattro anni difficili, ma di essere adesso "carica" per i nuovi progetti che l'attendono. Tra i quali la sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo: Belen Rodriguez tornerà infatti sul palco del Teatro Ariston insieme Samurai Jay e a Roy Paci per cantare Baila Morena nella serata cover.