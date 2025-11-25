Belen Rodriguez preoccupa i fan al Vanity Fair Stories, i video dell'intervista diventano virali sui social

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fan di Belen Rodriguez preoccupati dopo i video dell’intervista rilasciata durante Vanity Fair Stories. La showgirl argentina è apparsa meno brillante del solito, al punto da far pensare che avesse qualche problema. Belen ha risposto a numerose domande, anche sui suoi ex, ma con una certa flemma che ha insospettito i fan.

Belen Rodriguez al Vanity Fair Stories

I temi trattati durante l’intervista a Vanity Fair Stories erano, effettivamente, piuttosto delicati. Belen Rodriguez ha parlato del difficile rapporto con Stefano De Martino, del ricatto subito per un video hard e ha anche fatto chiarezza sulla frase “ho menato tutti i miei ex” detta durante Belve, ospite di Francesca Fagnani.

I video dell’intervista sono diventati virali e hanno suscitato molti commenti.

La spiegazione della risposta a Belve

Su quest’ultimo punto, Belen Rodriguez ha detto che, essendo sudamericana, ha un’ironia diversa. La frase “li ho menati tutti”, quindi, non ha quel significato letterale. Poi, rivolgendosi al pubblico, ha chiesto “alzi la mano chi non è mai stato tradito dal proprio marito o dalla moglie”.

La showgirl argentina ha poi parlato del video hard e del ricatto subito, con una persona che gli aveva chiesto 500mila euro per non diffonderlo. “Ovviamente non li ha mai presi…” ha commentato Belen Rodriguez rispondendo alle domande nel corso dell’evento Vanity Fair Stories.

Ma più che il contenuto dell’intervista, a scatenare il dibattito sui social è stato il modo in cui la showgirl e imprenditrice ha risposto.

La polemica sulle condizioni di Belen Rodriguez

Come mostrano i video, infatti, Belen Rodriguez è apparsa affaticata e rallentata. A volte non riusciva a scandire bene le parole, al punto che molti utenti si sono chiesti se non avesse qualche problema di salute.

Il conduttore, infatti, è andato a prenderla per mano per accompagnarla sulla sedia e anche alla fine della chiacchierata è stata accompagnata. Secondo molti utenti, viste le condizioni di Belen sarebbe stato preferibile interrompere l’intervista.

In ogni caso, la chiacchierata è stata portata a termine e tutti i temi sono stati affrontati. I video sono diventati immediatamente virali sui social e hanno aperto un dibattito sulle condizioni di salute di Belen durante l’intervista, nella quale la showgirl è apparsa in difficoltà.