Belen Rodriguez si confessa a Belve, la dipendenza da farmaci e l’amore tossico con De Martino

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai 2 dal 28 ottobre, ci sarà Belen Rodriguez. Ai microfoni di Francesca Fagnani la showgirl ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, tra amori tossici, dipendenze e la decisione, almeno per ora, di chiudere con gli uomini.

Belen Rodriguez a Belve: “Ho chiuso con gli uomini”

La prima puntata della nuova stagione di Belve è in programma per il 28 ottobre su Rai 2, ma le prime indiscrezioni sono già trapelate. Ospite di questa nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani sarà Belen Rodriguez, che ai microfoni della padrona di casa si è lasciata andare ad alcune confessioni.

La showgirl ha raccontato che, recentemente, ha pensato di lasciar perdere gli uomini. “Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’”, ha rivelato.

IPA

La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani

Fagnani le ha dunque chiesto se, in passato, questo sia mai accaduto davvero e la Rodriguez ha confermato. “Però mi piace il manzo” ha aggiunto.

La dipendenza da benzodiazepine

Belen Rodriguez ha anche rivelato a Francesca Fagnani alcuni dettagli su un periodo particolarmente difficile della sua vita.

“Ho avuto una dipendenza da benzodiazepine. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”. Durante il periodo della dipendenza, ha aggiunto, non riusciva neppure ad alzarsi dal letto.

“Non ho aperto le finestre per due mesi, sono finita in una clinica a curarmi”, ha svelato Rodriguez ai microfoni di Belve.

La relazione tossica con De Martino e “l’amore più importante” con Borriello

L’intervista a Belve ha permesso infine a Belen Rodriguez di tornare sui dettagli delle sue relazioni sentimentali più importanti.

Francesca Fagnani le ha chiesto chi è stato “l’amore più importante della sua vita” e Belen ha risposto che è stato Marco Borriello.

La relazione con l’ex marito Stefano De Martino, invece, è stata definita “un amore tossico”.

“Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge”, ha rivelato la Rodriguez. “Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.