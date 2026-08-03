Belén Rodríguez sulla depressione e gli attacchi di panico: "Yoga, amore e perdono mi hanno aiutata"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Belén Rodríguez torna a parlare ai suoi follower con un lungo video pubblicato su Instagram. La showgirl ha parlato del momento delicato affrontato nella sua vita, nel quale ha affrontato attacchi di panico e depressione. Per Belén la pratica dello yoga è stata fondamentale per ritrovare la serenità. Ed anche un cambio di mentalità, nel quale ha sposato amore e perdono, si è rivelato importantissimo.

Belén e lo yoga

Nel video Belén spiega di aver migliorato la sua vita praticando lo yoga. Durante la sessione ha visualizzato un colore, l’arancione, e si è focalizzata sull’amore.

“Durante la pratica dello yoga ti si chiede di visualizzare un colore e di concentrarsi sul sentimento che vogliamo amplificare. Ho scelto il colore arancione e il sentimento che ho voluto amplificare è l’amore, l’amore per il prossimo, l’amore per noi stessi”.

Belén e l’invito a “diventare amore”

E ancora: “Noi dobbiamo diventare amore, dobbiamo diventare più gentili, dobbiamo mirare al perdono, aiutare gli altri, prima di tutto aiutare noi stessi, perché altrimenti non si può aiutare gli altri, ma vivere nell’amore con gentilezza, con pazienza, nel perdono e nella speranza“.

Nel suo cammino interiore, Belén si associa a quanto già teorizzato da religioni e filosofie millenarie.

Belén, in sintesi, ha abbracciato la compassione: “Se diventiamo amore, smettiamo di giudicare. Diventiamo più comprensivi. Comprendiamo anche le difficoltà degli altri, ci immedesimiamo anche nelle difficoltà degli altri. E così diventa un mondo sicuramente più sereno. Comprensivi. caritativi. Amorevoli”.

Belén e la depressione

Il racconto è proseguito rievocando i giorni più duri della depressione: “Quando sono stata male prendevo gli psicofarmaci, quando mi arrivavano gli attacchi di panico – che erano veramente molto forti – ero immobilizzata, non riuscivo a alzarmi dal letto, a uscire dalla stanza”.

Il racconto prosegue: “Sono stata due mesi rinchiusa in casa con le tende chiuse. Mi dicevano, “ma respira” e io ci provavo ma andavo più in sbatti”.

“Invece – ha spiegato ancora la showgirl – bisogna imparare a farlo nel modo corretto”.

Belén ha infine invitato a scoprire la pratica dello Hatha yoga, associato alle pratiche di respirazione ed esercizi psicofisici. Con il quale lei ha affrontato “attacchi di panico che poi di conseguenza portano alla depressione“.