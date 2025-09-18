Bella Hadid e la malattia di Lyme, come sta la modella che ha pubblicato foto durante il ricovero in ospedale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Bella Hadid è di nuovo in ospedale. La modella ha pubblicato un carosello di foto sul suo profilo Instagram in cui la si vede attaccata a una flebo, in lacrime, con un’espressione visibilmente provata. Altri scatti sono più spiritosi: Bella Hadid fa il segno della pace con un pupazzo al suo fianco o guarda la televisione gustandosi una pizza. Come noto, la modella è affetta dalla malattia di Lyme che la affligge da almeno dieci anni. I suoi fan ora sono preoccupati per il suo nuovo ricovero di cui – per il momento – non si conoscono i motivi.

Mercoledì 17 settembre la modella statunitense Bella Hadid ha pubblicato un carosello di foto con alcuni scatti che la ritraggono in ospedale. I suoi fan sono andati in allarme.

“Mi dispiace se spesso scompaio. Vi voglio bene”, ha scritto Bella Hadid nella didascalia. Tra i commenti i fan le infondono coraggio e si chiedono cosa stia succedendo. Nelle immagini vediamo la modella attaccata a una flebo, in un letto di ospedale, ora in lacrime e ora abbracciata a un peluche o con una pizza sulle gambe.

È tristemente noto che da più di dieci anni Bella Hadid combatte contro la malattia di Lyme, la stessa che è stata diagnosticata alla popstar Justin Bieber.

Per il momento non è chiaro il motivo del suo ricovero, né quale sia la struttura presso la quale si sta sottoponendo alle cure.

Il messaggio della madre

Dopo il post pubblicato dalla modella, sua madre Yolanda Hadid ha postato una lunga lettera dedicata alla figlia.

“La disabilità invisibile della malattia neurologica cronica di Lyme è difficile da spiegare o capire per chiunque”, ha scritto Yolanda, che chiama sua figlia “Bellita” e alla quale rivolge parole d’amore materno: “Ammiro il tuo coraggio e la tua disponibilità a continuare a lottare per la salute nonostante i protocolli fallimentari e le innumerevoli battute d’arresto che hai affrontato”.

“Non hai vissuto davvero, hai imparato a esistere dentro la galera del tuo stesso cervello paralizzato”, ha aggiunto, per poi promettere che “ti coprirò le spalle in ogni passo, non importa quanto tempo ci vorrà”. Infine: “Questa malattia ci ha messo in ginocchio, ma ci rialziamo sempre”.

Cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme prende il nome dalla città di Lyme, Connecticut, dove nel 1975 furono riconosciuti i primi casi. Secondo il Ministero della Salute si tratta di una zoonosi (malattia trasmessa da un contatto tra animale e uomo) provocata dalla Borrelia burgdorferi, un batterio che si insinua attraverso la cute con il morso di una zecca infetta.

La malattia di Lyme si manifesta con febbre, mal di testa, un senso diffuso di affaticamento e un’eruzione cutanea tipica riconoscibile per la sua forma ad anello. Se non trattata in tempo, l’infezione potrebbe trasmettersi al cuore, alle articolazioni e al sistema nervoso.