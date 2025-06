Bellagio, truffavano i turisti con il gioco delle tre carte: quattro persone allontanate per un anno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini rumeni sono stati allontanati da Como per truffa ai danni dei passanti. I soggetti, sorpresi a maggio a Bellagio, sono stati denunciati e ora non potranno tornare nei comuni limitrofi per un anno.

Provvedimenti emessi dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Como ha emesso quattro Fogli di Via nei confronti di 4 soggetti di nazionalità rumena. Questi individui erano stati sorpresi dai Carabinieri mentre intrattenevano i passanti con il noto “Gioco delle tre carte” a Bellagio lo scorso maggio.

Denuncia e proposta di allontanamento

Gli stessi Carabinieri, dopo averli denunciati in stato di libertà, hanno trasmesso ai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Como la proposta per i 4 provvedimenti amministrativi. La relazione tecnica è stata letta dal Questore di Como, Marco Calì, che ha firmato i Fogli di Via per un 53enne, un 23enne, un 25enne e una donna di 29 anni, tutti di origine rumena.

Divieto di ritorno nei comuni coinvolti

I quattro soggetti non potranno tornare nei comuni di Bellagio, Magreglio e Lezzeno per un anno. Questa misura è stata adottata per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per trasmettere ai cittadini un senso di sicurezza.

Impegno costante delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato continua a mantenere alta l’attenzione per garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini. L’operazione a Bellagio è un esempio dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite e nel proteggere la comunità.

Fonte foto: IPA