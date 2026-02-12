Bellavia consulente di Report indagato per violazione della privacy, era stato accusato da Luca Barbareschi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e storico consulente di Report. L’ipotesi di reato riguarda la violazione della privacy in relazione alla gestione del suo archivio professionale. La notizia ha scatenato un botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci, tra accuse di dossieraggio e smentite.

Indagato il consulente di Report Bellavia

Gian Gaetano Bellavia è indagato dalla Procura di Milano per presunta violazione della privacy.

Oggetto dell’indagine è l’archivio privato del professionista, contenente consulenze fiscali e tecniche, relazioni su incarico di Procure e molto altro.

ANSA

Bellavia era stato accusato anche di dossieraggio da diversi personaggi politici, ma aveva sempre respinto l’accusa. L’iscrizione nel registro degli indagati – spiega Adnkronos – è avvenuta “a garanzia”.

Il noto commercialista e consulente è assistito dall’avvocato Luca Ricci.

L’attacco di Maurizio Gasparri

Immediato il commento di Maurizio Gasparri, che si dice soddisfatto nell’apprendere la notizia dell’iscrizione come indagato per un’ipotesi di violazione della legge sulla privacy proprio di Gian Gaetano Bellavia.

Lo stesso senatore dichiara di aver denunciato nei giorni scorsi Bellavia e “tutta la baracca di Report” per una possibile operazione illegale che avrebbero condotto, a suo avviso, con un vero e proprio dossieraggio.

Poi l’attacco a Ranucci, che dice di compatire. Aggiunge: “La verità è che il suo Bellavia è indagato e che i metodi di Report sono sotto indagine”. “La Rai che fa? Lascia mano libera a certi soggetti?”, continua il senatore.

La risposta di Sigfrido Ranucci e il riferimento a Barbareschi

La risposta di Sigfrido Ranucci a Gasparri non si è fatta attendere. Il giornalista e conduttore di Report sottolinea che non c’è alcuna accusa di dossieraggio o spionaggio nei confronti di Gian Gaetano Bellavia. Si parla, spiega, di violazione della privacy per la norma sulla conservazione dei dati.

Aggiunge che l’inchiesta nasce a causa della denuncia dello stesso Bellavia per il furto del suo archivio, non per altre denunce o possibili reati spia. “Vicenda che potrebbe riguardare tutti gli archivi di professionisti”, sottolinea. Spiegato ciò, Ranucci chiede a Gasparri di scusarsi perché si sarebbe inventato delle accuse false “inducendo in errore anche il nostro vicino di palinsesto Luca Barbareschi che ha accusato il nostro consulente di averlo spiato”.