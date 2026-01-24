Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due procedimenti penali per tentata violenza sessuale su minore e spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio delle recenti attività della Squadra Mobile di Belluno. I fatti sono stati accertati tra febbraio 2025 e 15 gennaio 2026, come reso noto dalle forze dell’ordine. Nel primo caso, un uomo è stato indagato per aver tentato approcci sessuali online con un minorenne, mentre nel secondo un altro cittadino è stato trovato in possesso di diverse droghe e materiali per il confezionamento.

Le indagini sulla tentata violenza sessuale su minore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo procedimento ha riguardato un cittadino bellunese, nato nel 1973 e incensurato, accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di un minore. I tentativi di approccio sono iniziati a febbraio 2025 e sono proseguiti per circa un mese, fino a quando la situazione è stata denunciata presso la Questura di Belluno.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla II sezione della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori hanno accertato che i contatti tra l’uomo e il minore avvenivano tramite l’applicazione Telegram, con messaggi dal contenuto esplicitamente sessuale.

Perquisizione e sequestri

A seguito della denuncia, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Durante l’operazione sono stati rinvenuti numerosi giocattoli erotici e apparecchiature multimediali, che sono state immediatamente sequestrate. L’analisi forense dei dispositivi ha permesso di acquisire numerose foto a contenuto erotico che erano state inviate al minore.

L’uomo ha scelto di patteggiare la pena, che è stata sospesa a condizione della partecipazione a un percorso di recupero.

Indagine antidroga: sequestro di sostanze stupefacenti

Il 15 gennaio 2026, la sezione antidroga della Squadra Mobile di Belluno ha indagato un altro cittadino bellunese, nato nel 1993 e incensurato, per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/90, relativo ai reati in materia di stupefacenti. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali di contrasto allo spaccio di droga, che vede la Squadra Mobile impegnata quotidianamente.

Durante un controllo, gli agenti hanno trovato all’interno dell’abitazione dell’uomo piccole dosi di diverse sostanze: marijuana, cocaina, LSD, MDMA, hashish, extasy e funghi allucinogeni. Oltre alle droghe, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Sequestri e conseguenze

Tutto il materiale rinvenuto, comprese le sostanze stupefacenti e gli strumenti per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro penale. L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di approvvigionamento delle sostanze.

