Due distinti interventi della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di un uomo per atti persecutori e all’allontanamento di un cittadino moldavo per maltrattamenti in famiglia. Le operazioni, coordinate dalla Procura e dalla Questura di Belluno, sono state illustrate in conferenza stampa il 14 gennaio presso la sala riunioni della Questura.

La conferenza stampa della Questura di Belluno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la conferenza stampa si è svolta il 14 gennaio nella sede della Questura di Belluno. All’incontro hanno partecipato il Commissario Capo Cristina Rizzo, Dirigente della Squadra Mobile, e il Commissario Giovanna Cafaro, funzionario della Divisione Anticrimine. Durante l’appuntamento sono stati illustrati i dettagli di due interventi significativi condotti dalla II Sezione della Squadra Mobile, entrambi finalizzati a contrastare i reati previsti dal cosiddetto “codice rosso”.

Arresto in flagranza per stalking: la vicenda della cittadina georgiana

Il primo episodio ha visto protagonista una cittadina georgiana, vittima di atti persecutori da parte di un uomo. L’arresto in flagranza è avvenuto il 9 gennaio, dopo che la donna aveva presentato numerose segnalazioni alle autorità. L’indagato aveva intensificato i tentativi di contatto tramite social network e telefono a partire dal mese di settembre, arrivando a pedinare quotidianamente la vittima sotto l’abitazione dove la stessa vive e lavora. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti: il caso della famiglia moldava

Il secondo intervento riguarda un cittadino moldavo, destinatario di una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria su richiesta della Procura, a seguito delle denunce presentate dalla moglie e dalla figlia maggiorenne per maltrattamenti in famiglia. L’intervento ha preso avvio il 27 dicembre 2025, quando la donna, accompagnata dai suoi quattro figli, si è rivolta alla Questura di Belluno per chiedere aiuto.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Belluno, hanno permesso di ricostruire una lunga serie di comportamenti violenti da parte dell’uomo. Il nucleo familiare è stato inizialmente accolto in una struttura protetta, mentre il 13 gennaio gli agenti hanno eseguito l’ordinanza cautelare. Inoltre, il Questore di Belluno ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’ammonimento per maltrattamenti in famiglia.

IPA