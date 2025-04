Belluno, rifiuta il pagamento elettronico e non registra il cliente: gestore di hotel denunciato dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un gestore di una struttura ricettiva della provincia di Belluno è stato denunciato per omissione di comunicazione delle generalità di un cliente. L’episodio è avvenuto il 2 aprile quando un ospite ha segnalato il rifiuto del gestore di accettare pagamenti elettronici.

La segnalazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 2 aprile un utente ha contattato la Questura di Belluno per lamentare il comportamento di un gestore di una struttura ricettiva. L’ospite ha dichiarato che il gestore ha preteso il pagamento in contanti, rifiutando l’uso di carta di credito o bonifico bancario per motivi vari.

La denuncia

Nonostante l’utente avesse già presentato denuncia alla Guardia di Finanza, ha voluto informare anche la Polizia di Stato. La squadra di Polizia Amministrativa della Questura ha verificato la segnalazione e ha scoperto che il gestore non aveva comunicato le generalità del cliente alla Questura, come previsto dalla legge.

Le conseguenze legali

Per questa omissione, il proprietario è stato denunciato ai sensi dell’articolo 109 del TULPS, che prevede una sanzione fino a tre mesi di arresto o un’ammenda fino a 206 euro. L’importanza della registrazione dei clienti è stata sottolineata, soprattutto in un periodo di alta conflittualità internazionale e in vista dei prossimi giochi olimpici invernali.

Prevenzione e sicurezza

La corretta identificazione dei soggetti che soggiornano temporaneamente in provincia è fondamentale per contribuire all’attività di prevenzione delle Forze di Polizia sul territorio di Belluno. In un contesto di massima allerta per minacce terroristiche, i gestori delle strutture ricettive sono invitati a rispettare le normative vigenti.

Fonte foto: IPA