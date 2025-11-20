Belpietro fa esplodere il caso Quirinale, i dettagli del discorso di Garofani "a una cena di beneficenza"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, ha fornito ulteriori dettagli sulle dichiarazioni di Francesco Saverio Garofani, consigliere al Quirinale, nel corso di una cena di beneficenza. Tuttavia, non è ancora noto il nome dell’autore dell’email anonima ai quotidiani e dell’audio dal quale sarebbero state tratte le parole di Garofani sul “provvidenziale scossone”.

Le parole di Maurizio Belpietro a 10 minuti: i dettagli del discorso di Garofani

Prosegue il botta e risposta tra Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, e il Quirinale, a seguito degli editoriali pubblicati dal giornalista, che riporterebbero le parole che il consigliere di Sergio Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe pronunciato ad una cena di beneficenza.

Belpietro ne ha parlato anche nel corso della puntata di 10 minuti del 19 novembre.

“Io confermo tutto, del resto è arrivata la conferma del consigliere, che è il segretario del Consiglio supremo di Difesa”, ha affermato il giornalista.

“Dicevano che bisognava organizzare una grande linea dell’opposizione di sinistra, mettere insieme una serie di voci. A un certo punto, si augurava un provvidenziale scossone che cambiasse lo scenario”, ha ricostruito Belpietro.

“Il consigliere non nega questo, non erano quattro chiacchere tra amici, c’erano circa venti persone a quella cena”, ha continuato, ricostruendo gli eventi che hanno fatto da contorno alle dichiarazioni di Garofani.

Il nuovo editoriale su La Verità

Inoltre, Maurizio Belpietro ha pubblicato sul giornale da lui diretto, La Verità, un nuovo editoriale, dove è sceso ancor più nei dettagli della vicenda.

Il giornalista ha riportato che Garofani avrebbe pronunciato le parole sul “provvidenziale scossone” nel corso di una cena di beneficenza che si è tenuta il 13 novembre “in un ristorante romano che si affaccia su Piazza Navona, alla presenza di oltre venti persone”.

I commensali, tutti tifosi della Roma, si erano ritrovati per ricordare Agostino Di Bartolomei.

Il direttore de La Verità ha fornito inoltre alcuni dettagli sul menù servito nel corso della serata. Ha poi ricordato che lo stesso Garofani ha confermato quanto scritto dal giornale, lamentandosi tra l’altro della violenza subita.

“Nei nostri articoli non vi è traccia di violenza”, ha però sottolineato Belpietro, “nessun attacco e nessun insulto, solo la ricostruzione dei fatti”.

L’email anonima e il mistero dell’audio

Secondo quanto riportato da Il Corriere, le parole di Garofani sarebbero arrivate a La Verità grazie ad una email anonima, che è stata firmata da Mario Rossi e inviata a diversi giornali la domenica, tre giorni dopo la cena di beneficenza.

Solo il giornale diretto da Maurizio Belpietro ha pubblicato integralmente il testo dell’email, con la firma di un giornalista il cui nome non esiste.

Una volta scoppiato il caso, Belpietro avrebbe poi affermato di possedere un audio, registrato durante la cena da uno dei presenti alla serata. Non è ancora chiaro, tuttavia, chi tra i commensali tifosi della Roma abbia tradito Garofani.