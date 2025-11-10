Belve rinviato di una settimana su Rai 2, il riferimento di Francesca Fagnani alle ATP Finals con Sinner
Il programma Belve condotto da Francesca Fagnani è stato rinviato per lasciare spazio su Rai 2 alle ATP Finals con Jannik Sinner
Il programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 sarà rinviato di una settimana a causa delle Atp Finals di Torino, il torneo di tennis con protagonista il campione italiano Jannik Sinner. La puntata prevista nella serata di martedì 11 novembre andrà in onda il 18. La conduttrice ha anche rivelato in anteprima uno dei prossimi ospiti della trasmissione: Cristiano Malgioglio.
- Perché Belve è stato rinviato di una settimana su Rai 2
- Lo spoiler di Francesca Fagnani sul prossimo ospite di Belve
- Il programma delle ATP Finals di Torino e quando gioca Jannik Sinner
Perché Belve è stato rinviato di una settimana su Rai 2
Ad annunciare che la trasmissione Belve non andrà in onda nella serata di martedì 11 novembre, come invece inizialmente previsto, è stata la stessa conduttrice Francesca Fagnani, via Instagram.
Sul social network, la giornalista ha pubblicato una Storia in cui si legge: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì ‘Belve’ non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18“.
La puntata di Belve originariamente in programma martedì 11 novembre slitterà al martedì successivo per lasciar spazio in televisione su Rai 2 al match di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino.
Lo spoiler di Francesca Fagnani sul prossimo ospite di Belve
Per non lasciare troppo con l’amaro in bocca i telespettatori, Francesca Fagnani, sempre su Instagram, ha fornito un’anticipazione sullo show.
Uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello di Belve sarà Cristiano Malgioglio, tra i protagonisti della puntata di martedì 18.
Il programma delle ATP Finals di Torino e quando gioca Jannik Sinner
Le ATP Finals 2025 hanno preso il via a Torino domenica 9 giugno. Le semifinali sono previste sabato 15 mentre la finale è in programma domenica 16.
L’esordio di Jannik Sinner al torneo piemontese è in programma nella serata di lunedì 10 novembre: il campione altoatesino affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime con orario d’inizio previsto alle 20,30. Rai 2 trasmetterà in chiaro il match.
I precedenti tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sorridono all’azzurro, che conduce 3 a 2 e che ha portato a casa gli ultimi tre confronti (lasciando all’avversario solamente un set nella semifinale degli ultimi Us Open).
Nel pomeriggio (orario d’inizio previsto alle 14), sarà impegnato alle ATP Finals di Torino l’altro italiano nella competizione singolare, Lorenzo Musetti, che sfiderà il tennista statunitense Taylor Fritz, numero 4 al mondo all’inizio del torneo.