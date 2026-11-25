Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Vannacci ha replicato a Francesca Fagnani che, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere stata contattata dal portavoce di Futuro Nazionale per organizzare un’intervista a Belve. Tuttavia, la giornalista e conduttrice romana avrebbe detto no, spiegando di non voler fare promozione per la campagna elettorale di un politico. La versione di Vannacci, invece, è totalmente differente: il generale ha sostenuto di non avere un portavoce e di non aver mai bussato alla porta di Fagnani per essere ospitato nel suo programma tv. Ha però aggiunto che se l’invito dovesse arrivare, risponderebbe presente.

Belve, niente intervista per Roberto Vannacci: il no di Francesca Fagnani

“Quando il suo portavoce mi ha proposto Vannacci era in campagna elettorale e quindi non mi andava di essere strumentalizzata”, ha raccontato la conduttrice ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“Belve è un ritratto. Io non faccio promozione ai film o ai libri e non la faccio nemmeno ai politici”, ha aggiunto Fagnani, motivando il suo no alla presunta richiesta arrivata da una persona vicina al generale.

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La versione di Vannacci: “Mai avuto un portavoce e mai chiesto di andare a Belve”

È opportuno evidenziare che la richiesta è ‘presunta’ in quanto Vannacci nelle scorse ore, attraverso il profilo ufficiale di Futuro Nazionale, ha fornito una versione totalmente differente della vicenda.

“FACCIAMO CHIAREZZA. Leggo l’intervista a Francesca Fagnani: non ho mai avuto un portavoce e non ho mai chiesto di andare a Belve”, ha scritto Vannacci. “Non ci tiriamo indietro di fronte a interviste educate e rispettose. Se arriva l’invito, ci andiamo volentieri: il confronto non ci spaventa”, ha concluso.

Il retroscena sull’intervista saltata con Beppe Grillo

Fagnani, a Un Giorno da Pecora, ha rivelato anche un altro retroscena riguardante le trattative saltate sulle ospitate a Belve. In particolare, ha riferito che era stato avviato un dialogo per intervistare Beppe Grillo, ma che alla fine non si è trovata la quadra.

“Quando i paletti sono troppi forse è meglio non farla proprio l’intervista”, ha chiosato la giornalista, lasciando intendere senza troppi giri di parole che il fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe accettato solamente a determinate condizioni che la conduttrice non avrebbe voluto concedere.

Chi invece si è messo in gioco senza filtri è stato Francesco Totti, che nella puntata in onda il 24 novembre su Rai 2 ha risposto a tutte le domande della giornalista.