Belve, Roberto Vannacci contro Francesca Fagnani: il giallo dell'invito in trasmissione, le due versioni
Francesca Fagnani rivela di aver rifiutato di intervistare Roberto Vannacci a Belve, il generale racconta una versione differente
Roberto Vannacci ha replicato a Francesca Fagnani che, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere stata contattata dal portavoce di Futuro Nazionale per organizzare un’intervista a Belve. Tuttavia, la giornalista e conduttrice romana avrebbe detto no, spiegando di non voler fare promozione per la campagna elettorale di un politico. La versione di Vannacci, invece, è totalmente differente: il generale ha sostenuto di non avere un portavoce e di non aver mai bussato alla porta di Fagnani per essere ospitato nel suo programma tv. Ha però aggiunto che se l’invito dovesse arrivare, risponderebbe presente.
- Belve, niente intervista per Roberto Vannacci: il no di Francesca Fagnani
- La versione di Vannacci: "Mai avuto un portavoce e mai chiesto di andare a Belve"
- Il retroscena sull'intervista saltata con Beppe Grillo
Belve, niente intervista per Roberto Vannacci: il no di Francesca Fagnani
“Quando il suo portavoce mi ha proposto Vannacci era in campagna elettorale e quindi non mi andava di essere strumentalizzata”, ha raccontato la conduttrice ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.
“Belve è un ritratto. Io non faccio promozione ai film o ai libri e non la faccio nemmeno ai politici”, ha aggiunto Fagnani, motivando il suo no alla presunta richiesta arrivata da una persona vicina al generale.
La versione di Vannacci: “Mai avuto un portavoce e mai chiesto di andare a Belve”
È opportuno evidenziare che la richiesta è ‘presunta’ in quanto Vannacci nelle scorse ore, attraverso il profilo ufficiale di Futuro Nazionale, ha fornito una versione totalmente differente della vicenda.
“FACCIAMO CHIAREZZA. Leggo l’intervista a Francesca Fagnani: non ho mai avuto un portavoce e non ho mai chiesto di andare a Belve”, ha scritto Vannacci. “Non ci tiriamo indietro di fronte a interviste educate e rispettose. Se arriva l’invito, ci andiamo volentieri: il confronto non ci spaventa”, ha concluso.
Il retroscena sull’intervista saltata con Beppe Grillo
Fagnani, a Un Giorno da Pecora, ha rivelato anche un altro retroscena riguardante le trattative saltate sulle ospitate a Belve. In particolare, ha riferito che era stato avviato un dialogo per intervistare Beppe Grillo, ma che alla fine non si è trovata la quadra.
“Quando i paletti sono troppi forse è meglio non farla proprio l’intervista”, ha chiosato la giornalista, lasciando intendere senza troppi giri di parole che il fondatore del Movimento 5 Stelle avrebbe accettato solamente a determinate condizioni che la conduttrice non avrebbe voluto concedere.
Chi invece si è messo in gioco senza filtri è stato Francesco Totti, che nella puntata in onda il 24 novembre su Rai 2 ha risposto a tutte le domande della giornalista.