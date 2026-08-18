Ben-Gvir choc sulla guerra a Gaza e gli omicidi mirati: "Uccidere anche chi non è una minaccia immediata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha pronunciato alcune frasi choc sulla guerra a Gaza e gli omicidi mirati contro i palestinesi. Secondo Ben-Gvir, nella Striscia “ci sono persone che non meritano di vivere, non sono nemmeno persone”. Il ministro israeliano ha aggiunto di immaginare “tutta Gaza come nostra”.

Le parole choc di Ben-Gvir sulla guerra a Gaza

In un podcast con l’ex ostaggio Rom Braslavski, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha pronunciato parole durissime sulla guerra a Gaza, criticando la riduzione degli attacchi israeliani nella Striscia.

Ben-Gvir, come riportato da Lapresse, ha dichiarato: “Non sono d’accordo con il primo ministro. Io penso che a Gaza si debbano effettuare omicidi mirati, eliminando 30-40 persone ogni notte“.

Il ministro ha poi precisato che dovrebbero essere uccisi “non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata: lì ci sono persone che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone“.

Ben-Gvir ha inoltre detto di immaginare “tutta Gaza come nostra”, con nuovi insediamenti e livelli massimi di emigrazione.

Per quanto riguarda i terroristi, il ministro della Sicurezza nazionale di Israele ha affermato: “Nessuna emigrazione, nulla: solo ucciderli uno a uno”.

ANSA

Le parole del premier israeliano Netanyahu

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo il vertice di Gerusalemme con l’inviato speciale americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace, ha affermato che “é stato concordato di istituire due gruppi di lavoro“.

Netanyahu ha poi spiegato: “Uno riguarda la smilitarizzazione di Gaza, da completare rapidamente prima di qualsiasi ricostruzione a Gaza, e l’altro si concentrerà sui servizi igienico-sanitari dell’enclave”.

Le dichiarazioni di Trump sulla guerra a Gaza

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, nel corso di un’intervista concessa a Fox News, ha dichiarato a proposito della guerra a Gaza: “Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza“.

Il numero uno della Casa Bianca ha assicurato che “Hamas ha accettato di deporre le armi”.

Trump, quindi, vorrebbe escludere dall’iter di pace gli omicidi mirati nell’enclave. Tale indicazione è stata di fatto già accettata da Israele all’inizio del mese, come certifica la drastica diminuzione di raid dell’Idf negli ultimi giorni criticata dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir.