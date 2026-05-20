Ben Gvir deride attivisti italiani della Flotilla in un video e fa infuriare Meloni: "L'Italia pretende scuse"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, ha visitato il porto di Ashdod. Lì, infatti, sono detenuti gli attivisti della Flotilla fermati dalla Marina militare di Tel Aviv. Nel video, pubblicato da lui stesso sui social, lo si vede irridere le persone fermate, tra cui anche diversi italiani. Il gesto ha scatenato la dura reazione del Governo italiano, con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che hanno convocato l’ambasciatore israeliano, pretendendo "le scuse" e sottolineando il "totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste" dell’Esecutivo.

Il video di Ben Gvir

Nel filmato diffuso da Ben Gvir si vedono gli attivisti con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e il ministro che sventola la bandiera israeliana.

Il video mostra anche un’attivista che scandisce "Free, free Palestine" proprio davanti a Ben Gvir, venendo subito immobilizzata a terra dagli agenti dello Shin Bet.

Il ministro nel video dice ai presenti: "Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive!".

Agli agenti israeliani "Non preoccupatevi per le loro grida".

Attivisti trascinati

Gli attivisti, secondo quanto riferito da Haaretz, sono legati e trascinati nel porto israeliano di Ashdod, tutto mentre gli altoparlanti passano Hatikva, l’inno israeliano.

Gli agenti di polizia, mascherati, li spingono a terra, costringendoli a mettersi a quattro zampe, devono inginocchiarsi con la faccia a terra. Le mani sono legate dietro la schiena con delle fascette.

Quanto sono gli italiani detenuti

Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ha dichiarato che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti da Israele. Qui le parole di Erica Silvestri, compagna di Marco Orefice, uno dei connazionali trattenuti:

La reazione di Meloni e Tajani contro Israele

Il video ha fatto il giro del mondo, facendo infuriare anche il Governo italiano.

In una nota firmata dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani si sottolinea che "l immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona".

"Il Governo italiano – aggiungono – sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto".

L’opposizione insorge, da Schlein a Bonelli

Il centrosinistra italiano è insorto, chiedendo sanzioni contro Tel Aviv.

Elly Schlein, leader del Pd, ha parlato di "immagini agghiaccianti" e di "crimini contro la dignità umana. Non solo il Governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali e vicino alle coste europee, ma detiene anche attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane. Il Governo italiano e l’Unione europea facciano ogni sforzo per la loro immediata liberazione e per assicurare lo sblocco di tutti gli aiuti umanitari indispensabili ai palestinesi".

Riccardo Ricciardi, capogruppo del M5S alla Camera dei Deputati, ha chiesto alla premier "perché non vuole sanzionare il Governo criminale di Netanyahu".

Sulla stessa scia Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra italiana (AVS): "Le tardive parole di circostanza di Giorgia Meloni e Antonio Tajani non bastano più. (…) L’unica risposta credibile è passare ai fatti: il ritiro immediato dell’ambasciatore italiano da Israele e l’adozione di sanzioni economiche. Basta ipocrisia. Basta complicità politica".

Anche Carlo Calenda di Azione si è scagliato contro Israele: "Sono dei farabutti criminali. Bene ha fatto il Governo a convocare l’ambasciatore. Adesso devono seguire immediatamente sanzioni durissime contro Ben-Gvir".

Ministro israeliano contro Ben Gvir, la replica

Il filmato ha causato tensioni anche all’interno del Governo di Israele.

Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha attaccato Ben Gvir accusandolo di non essere "il volto di Israele" e di aver "volontariamente causato danno al nostro Stato in questa vergognosa messinscena, e non è la prima volta. Hai vanificato sforzi enormi, professionali e di successo compiuti da così tante persone, dai soldati dell’Idf al personale del ministero degli Esteri e molti altri".

Immediata la replica di Ben Gvir: "Ci sono ancora persone nel Governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Ci si aspetta che il ministro degli Esteri israeliano comprenda che Israele ha smesso di essere un bambino che prende schiaffi. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas prenderà una sberla e non porgeremo l’altra guancia".

La posizione di Netanyahu

"Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo in cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della Flotilla non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile". Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un comunicato.