Ben Gvir e caso Flotilla, ministro israeliano indagato: tortura, sequestro di persona e tentato omicidio

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La Procura di Roma indaga sul ministro israeliano Itamar Ben Gvir dopo le denunce presentate dagli attivisti della Freedom Flotilla diretta a Gaza. Nel fascicolo vengono ipotizzati reati come sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. Durissima la replica del ministro, che respinge ogni accusa e attacca l’Italia.

Ben Gvir indagato a Roma

La notizia ha immediatamente assunto una rilevanza internazionale, alimentando nuove tensioni diplomatiche tra Italia e Israele.

L’apertura del fascicolo da parte della Procura di Roma sul ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir riguarda l’ambito dell’inchiesta relativa all’intercettazione della missione umanitaria della Freedom Flotilla diretta verso Gaza.

ANSA

L’indagine nasce dagli esposti presentati da alcuni attivisti che partecipavano alla missione umanitaria e che hanno denunciato presunte violazioni avvenute durante il fermo delle imbarcazioni e nelle successive fasi di detenzione.

I reati contestati

Secondo quanto emerge dagli atti, i magistrati romani stanno esaminando diverse ipotesi di reato. Tra queste figurano il sequestro di persona, per il presunto fermo degli attivisti in acque internazionali, la tortura per le condizioni di detenzione denunciate dai partecipanti alla missione, la violazione del codice della navigazione e il tentato omicidio, quest’ultimo collegato ai rischi che sarebbero stati provocati dal lancio di razzi luminosi nei pressi delle imbarcazioni.

Oltre a Ben Gvir, gli inquirenti stanno valutando anche le posizioni di altre figure di vertice dello Stato israeliano, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz, il comandante della Marina Eyal Harel, il capo di Stato maggiore Eyal Zamir e il commissario del servizio penitenziario Kobi Yaakobi.

Gli approfondimenti investigativi sono stati affidati ai pubblici ministeri Stefano Opilio e Lucia Lotti, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Le attività investigative vengono condotte con il supporto dei Carabinieri del Ros, che hanno raccolto testimonianze, documentazione e materiale video fornito dagli attivisti.

I video degli attivisti della Flotilla

Particolare attenzione è rivolta ai filmati diffusi nelle settimane successive all’operazione. Tra questi figura un video pubblicato dallo stesso Ben Gvir nel quale alcuni partecipanti alla Flotilla compaiono inginocchiati nel porto di Ashdod, con le mani legate dietro la schiena e circondati dalle forze di sicurezza israeliane.

Secondo gli investigatori, queste immagini potrebbero rappresentare un elemento utile per verificare le denunce relative a presunte violenze fisiche e psicologiche subite durante la detenzione. Parte delle testimonianze raccolte fanno riferimento anche alla permanenza di alcuni attivisti nelle strutture di Ashdod e del carcere di Ketziot, nel deserto del Negev, dove sarebbero avvenuti episodi contestati dai denuncianti.

La dura reazione di Ben Gvir

Ben Gvir ha respinto ogni accusa e ha reagito con toni particolarmente duri nei confronti dell’iniziativa giudiziaria italiana. “Israele non è un sacco da boxe per una banda di bugiardi sostenitori del terrorismo che inventano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti” ha affermato. “Non sono intimidito da questo tipo di indagine e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti”.

L’indagine si presenta particolarmente delicata sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello diplomatico. Gli investigatori dovranno infatti stabilire quali norme nazionali e internazionali siano applicabili al caso e verificare la competenza giurisdizionale italiana rispetto a fatti avvenuti fuori dal territorio nazionale.

Un ulteriore elemento riguarda l’eventuale esistenza di accordi o intese diplomatiche che potrebbero aver disciplinato l’intervento israeliano nelle acque vicine alla zona di conflitto. Per questi motivi gli accertamenti si preannunciano lunghi e complessi, con possibili sviluppi destinati ad avere ripercussioni ben oltre il piano giudiziario.