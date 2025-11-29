Benedetta Parodi e Fabio Caressa sul loro amore e il debutto insieme in tv: "Ci siamo scelti ogni giorno"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Che cosa resta dell’amore quando togliamo tutto ciò che siamo abituati a usare per decifrarlo? Il volto, il corpo, il modo di muoversi, gli sguardi, i sorrisi accennati. Cosa rimane se si ascolta soltanto una voce che parla, che racconta, che si apre un po’ alla volta mentre dall’altra parte qualcuno prova a fidarsi? È la domanda al centro di L’amore è cieco – Italia, l’esperimento sociale che debutterà su Netflix l’1 dicembre e che promette di mettere a nudo i sentimenti in un modo che raramente la televisione concede. In questo format diventato un fenomeno globale, uomini e donne entrano in piccole stanze separate, le “capsule”, e imparano a conoscersi senza mai potersi vedere. A guidarli è solo la parola: come si dicono le cose, come si ascoltano, come ci si lascia andare. Se nasce una connessione vera, abbastanza forte da superare il buio, allora arriva la scelta. Solo dopo il fidanzamento vedranno il volto della persona che hanno imparato ad amare attraverso la voce. Da lì in poi, comincia la vera sfida: capire se il sentimento nato nell’intimità della capsula resiste al mondo reale. A raccontare questo viaggio emozionale ci sono Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia amatissima, insieme da più di venticinque anni e ora, per la prima volta, anche colleghi davanti alle telecamere. Loro che l’amore lo conoscono da dentro, con le sue risate, le sue fatiche, i compromessi, i ritorni a casa di notte dopo mille impegni e quei gesti quotidiani che dicono più di un discorso. Loro che sanno cosa vuol dire sostenersi davvero, crescere insieme, scegliersi con consapevolezza, un giorno dopo l’altro. Nell’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, Benedetta Parodi e Fabio Caressa si raccontano senza riserve: con semplicità, lucidità e un’intesa che passa dalle battute alle riflessioni più intime. Parlano del perché hanno detto sì a un progetto così particolare, di cosa hanno imparato guardando i ragazzi di oggi cercare l’amore al buio, di come si resta uniti quando la vita accelera e di quanto contino le parole giuste, dette al momento giusto, per tenere acceso un legame.

Perché avete scelto di fare insieme L’amore cieco – Italia? E perché proprio ora?

Benedetta Parodi: “Perché era un’occasione che aspettavamo da tantissimo tempo. Ci piaceva davvero tanto l’idea di lavorare insieme. E quando ci è stato proposto questo progetto, che parla proprio di amore, abbiamo sentito che era il momento giusto. Dopo venticinque anni di vita condivisa, ci è sembrata una scelta naturale. Tutto combaciava: l’argomento, il tempismo, l’opportunità. A volte il destino ti mette davanti a un’occasione che capisci subito essere quella giusta”.

Fabio Caressa: “Sposo in pieno quello che ha detto Benedetta. Ci piaceva moltissimo l’idea di fare qualcosa insieme. E poi, questo progetto ha un aspetto che per noi è stato molto stimolante: è un vero esperimento. I ragazzi che partecipano non sanno cosa li aspetta, lo immaginano, ma poi si trovano dentro dinamiche che non avevano previsto. E questo per noi è stato davvero interessante da osservare e raccontare.

BP: “Ci incuriosiva proprio vedere come si sarebbero comportati in quelle condizioni”.

FC: “Aggiungo anche un altro motivo importante: questo è un format internazionale, una produzione che ha avuto grande successo all’estero. E lavorare su un progetto così ti mette addosso una responsabilità, ma ti stimola anche moltissimo”.

Us: Realize/Netflix

È stata per voi più una sfida entrare nel linguaggio e nello spirito di questo format, o una conferma delle vostre competenze e del vostro percorso professionale?

FC: “Sicuramente Benedetta era più pronta di me. Lei ha anni di conduzione televisiva alle spalle, e in generi molto diversi dal mio. Io ho iniziato con questo tipo di esperienze solo di recente, l’anno scorso, e quindi all’inizio mi sono appoggiato molto a lei. Le ho chiesto consigli, su come muovermi o su come affrontare certi passaggi. Mi piace molto mettermi in gioco partendo con umiltà, perché quando fai qualcosa di nuovo, non puoi pensare di saperlo fare al primo colpo. Benedetta, in questo, è stata una guida preziosa”.

BP: “Dico sempre che se uno sa fare le telecronache di calcio, come Fabio, può fare qualunque cosa in tv: è la cosa più difficile in assoluto, perché è tutto in diretta, tutto imprevedibile. Gli imprevisti sono continui. Quindi, paradossalmente, passare a un format come questo dove, comunque, c’è una struttura può essere quasi più limitante per chi è abituato a improvvisare. Ma a parte questo, ci siamo lanciati con grande fiducia, anche perché conosciamo bene il team, la casa di produzione, il format. E lavorare con una rete che ci piace ha reso tutto più facile”.

Una delle cose più interessanti di L’amore cieco – Italia è che, pur essendo un programma sull’amore, ha anche una forte componente sociale e generazionale. È quasi uno studio sulle nuove generazioni. Cosa avete imparato sull’amore guardando questi ragazzi?

BP: “Per me è stato sorprendente scoprire che, alla fine, quello che si cerca è sempre lo stesso. Anche se vivono in un mondo diverso, con più tecnologia, più filtri, più social… i bisogni fondamentali non sono cambiati. C’è ancora il desiderio di autenticità. Di togliersi le maschere, le sovrastrutture. Di ritrovare un legame più vero. Questo ci accomuna, nonostante il gap generazionale”.

FC: “Sì, ed è stato davvero interessante capire che, nonostante tutto, c’è una forte voglia di stabilità. In un momento storico in cui costruire una famiglia è molto complicato, anche per motivi economici, c’è ancora una tensione verso la solidità. E mi ha colpito molto anche quanto tengano all’opinione dei genitori. Spesso ci dimentichiamo di quanto conti, per loro, sapere cosa pensano mamma e papà delle loro scelte. Questo legame con la famiglia, questo bisogno di approvazione, è qualcosa che resta”.

Quindi, alla fine, sembrano moderni ma sono molto più tradizionali di quanto vogliano ammettere?

Fabio Caressa: “Esatto. Parlano di poliamori, identità fluide, libertà… ma poi, quando li vedi davvero, quando si mettono in gioco, emergono paure, fragilità, insicurezze. Sono molto più basic”.

Tornando a quanto avete osservato durante il programma, nelle storie dei partecipanti, c’è chi si è mostrato subito per quello che è, anche con i propri difetti, e chi invece ha edulcorato un po’ la propria immagine. Secondo voi, in amore vince chi si mostra davvero, anche nel peggio, oppure chi sa mascherare, almeno all’inizio?

FC: “È un punto molto interessante. È naturale che nella fase del corteggiamento uno cerchi sempre di presentare la parte migliore di sé. È quasi inevitabile. E questo vale ancora di più in un contesto come L’amore cieco, dove l’altro non ti vede fisicamente: diventa ancora più forte la tendenza a presentare una versione migliorata di sé, a esaltare i lati positivi, a nascondere le fragilità. Però – e qui sta la parte che a me è piaciuta di più – proprio l’assenza dell’immagine, il fatto che si parlino senza vedersi, ha fatto sì che molti di loro si aprissero in modo sorprendente. L’effetto ‘capsula’ ha davvero permesso alle persone di mettersi a nudo, emotivamente, e di mostrare una vulnerabilità che raramente si vede altrove. In molti casi, hanno parlato col cuore in mano. E questa è una delle forze del programma”.

BP: “Sì, sono d’accordo. È quasi come una seduta di psicanalisi, a volte. Il non vedersi, il doversi affidare solo alla voce e alle parole, rende tutto più profondo, più intimo. E anche più sincero, se ci si lascia andare”.

Secondo voi, si può davvero amare al buio? È possibile innamorarsi facendo leva solo su uno dei cinque sensi?

BP: “È difficile, indubbiamente. Non è la via più semplice. Ma sicuramente offre una prospettiva completamente diversa. E se si ha la fortuna – e serve anche un pizzico di fortuna, sì – di trovare una persona con cui c’è affinità, allora questa modalità ti permette di iniziare una relazione su basi molto forti. Perché il legame non nasce da una proiezione estetica, ma da una connessione emotiva, verbale, mentale. E quella può essere anche più duratura. Quindi sì, è possibile. Non semplice, ma possibile”.

FC: “Penso che dipenda molto dalla persona che hai di fronte e da quello che tu stai cercando. Nella capsula si vive una sorta di favola. È un mondo separato dalla realtà. Ma quando scatta qualcosa in quel contesto, quel qualcosa ha delle basi solide. Ovviamente, poi arriva la vita vera, che cambia le carte in tavola. Però, se lì dentro nasce un amore, nasce in maniera pulita. E quindi ha più possibilità di crescere nel tempo”.

Nel vostro caso, qual è stato il presupposto solido che vi ha fatto innamorare l’uno dell’altra?

BP: “Per me è stato fondamentale scoprire che avevamo gli stessi valori, la stessa visione della vita. Anche il senso dell’umorismo ha contato tanto: noi ridiamo tantissimo insieme, da sempre. E anche il modo in cui ci relazionavamo all’inizio era molto giocoso, ironico, ma anche profondo. Ci prendevamo in giro, ma parlavamo anche di cose serie. Credo che la leggerezza, unita alla profondità, sia una combinazione molto potente in una coppia”.

FC: “Sì, all’inizio ridevamo tantissimo. Ma quello che per me ha fatto la differenza è stato il fatto che ci fosse una visione del mondo condivisa. Usiamo un termine un po’ tecnico, ma è così: una Weltanschauung simile. Perché alla fine tu puoi migliorarti, puoi crescere, puoi cambiare alcune cose, ma non puoi diventare un altro. E, se la visione che hai della vita è troppo distante da quella del tuo partner, prima o poi si crea un cortocircuito. Invece noi abbiamo sempre avuto la stessa direzione, gli stessi obiettivi. E anche gli stessi principi, quelli che oggi cerchiamo di trasmettere ai nostri figli: il rispetto per gli altri, la gentilezza, la solidarietà. Il desiderio di aiutarsi, nella coppia ma anche fuori. Perché aiutando l’altro, in fondo, aiuti anche te stesso”.

Tra l’altro condividete anche lo stesso mondo professionale, che non è un dettaglio da poco. Il lavoro è un aspetto importante in una relazione.

BP: “Sì, e quando hai un lavoro come il nostro, con ritmi e orari fuori dall’ordinario, è fondamentale capirsi. Serve rispetto, pazienza e anche la capacità di mettersi nei panni dell’altro. E poi c’è un aspetto bello: potersi confrontare anche sul lavoro, sapere che l’altro capisce quello che fai e può darti un consiglio vero, non solo di circostanza. Per me è stato importantissimo”.

FC: “Consideriamo una cosa: io da trent’anni non ho un weekend libero. È una vita un po’ anomala, questa. E non è facile trovare una persona che la comprenda. Quando ci siamo conosciuti, anche Benedetta lavorava sempre nei fine settimana e quindi non c’era bisogno di spiegare nulla. Questo, per me, è stato fondamentale. Io dico sempre che la mia è una professione meravigliosa, ma è una professione controvento: lavori quando gli altri sono in vacanza o si riposano. E allora o trovi una persona che comprende davvero questa cosa oppure è molto difficile farla funzionare”.

Ripensando al vostro percorso, sia personale che professionale, c’è stato un momento in cui avete sentito davvero il bisogno di sostenervi a vicenda, magari perché uno dei due stava attraversando una fase difficile?

BP: “Per fortuna non abbiamo mai vissuto momenti davvero difficili, nel senso drammatico del termine. Però certo, ci siamo sempre sostenuti. È una cosa che abbiamo imparato a fare in ogni situazione: che sia una tensione legata al lavoro, alla stanchezza, agli impegni, l’importante è sapere che l’altro c’è. A volte basta poco: sapere che puoi appoggiarti, che l’altra persona può prendere in mano la situazione quando tu sei un po’ giù. Ed è qualcosa che avviene in modo naturale, senza doverlo nemmeno chiedere”.

FC: “È vero. Avere un approccio simile al lavoro, e in generale alla vita, aiuta tanto. Ma è anche importante confrontarsi apertamente. A volte uno entra in un loop, personale o professionale, e rischia di non vedere più bene le cose. L’altro, con uno sguardo esterno ma affettuoso, può aiutarti a rimettere a fuoco. Anche con sincerità, anche dicendoti cose crude se servono. Per esempio, quando facevo il direttore (e quindi ero in una posizione molto esposta, molto piena di responsabilità), Benedetta, a un certo punto, ha cominciato a farmi notare che non ero più felice. Lei non ha mai cercato di influenzare le mie decisioni, non è mai entrata a gamba tesa. Ma mi ha fatto capire che stavo cambiando, che qualcosa non andava più bene per me. E questo è un gesto d’amore importantissimo: vederti meglio di quanto tu riesca a vederti”.

In L’amore cieco la voce è il primo canale di contatto, il filo invisibile che lega due persone. Quanto conta, secondo voi, cosa ci si dice e come lo si dice?

FC: “Se io avessi partecipato a L’amore cieco con la sola voce, avrei fatto una strage!” (ride, ndr).

BP: “La voce è importante. È il primo contatto, e nel contesto del programma assume un peso ancora maggiore. Devi saperti raccontare, devi trasmettere emozione, sincerità, anche ironia… tutto attraverso le parole e il tono. E non è semplice, ma è molto potente”.

A proposito, cosa vi ha colpito l’uno della voce dell’altro?

FC: “Quando ci siamo conosciuti, Benedetta mi faceva doppiare le interviste agli attori per i servizi sui film che preparava. Lei montava i servizi e mi faceva fare la voce. Io pensavo: ‘Vedi, mi sceglie per la mia voce suadente!’. Poi ho scoperto che in realtà mi faceva doppiare quelle interviste solo perché ero lì, vicino a lei! Non sapeva neanche bene che lavoro facessi… ci incontravamo solo lì, nel sottosuolo di Tele+”.

BP: (ride, ndr) “È vero! Ma la sua voce era importante eccome. Io ho invece una voce molto sottile, non saprei dire cosa colpì lui… però credo che più che la voce in sé, fosse importante ciò che dicevamo”.

FC: “Però guarda, se proprio parliamo della voce… a me colpì questo contrasto. Lei aveva un’aria un po’ da donna tosta, quasi ruvida. E invece aveva una voce che tradiva una dolcezza che non ti aspettavi. Questo contrasto mi colpì tantissimo”.

Us: Realize/Netflix

Se doveste descrivere l’amore che avete visto nascere o non nascere tra i ragazzi nel programma, con un piatto o con un’azione da campo, cosa scegliereste?

BP: “Un babà. Perché ha una lievitazione lenta, cresce piano piano, poi viene imbevuto in un liquore dolce ma forte, e infine viene farcito con panna e frutti rossi. È un dolce ricco, stratificato, come le emozioni che abbiamo visto”.

FC: “Per me è un vecchio tiki-taka alla Guardiola. La palla che gira, a volte apparentemente a vuoto, ma che poi all’improvviso crea l’occasione. È un gioco di costruzione, fatto di pazienza e intelligenza, che all’improvviso diventa efficace. Lì sembra non succedere nulla per un po’, poi invece succede tutto”.

Ora vi chiedo di fare il contrario: se doveste descrivere la vostra relazione, Benedetta con un’azione calcistica e Fabio con un piatto?

BP: (ride, ndr) “Io non so nulla di calcio… posso dire ‘gol’? È il momento che conta in una partita, no?”

FC: “Eh sì, direi proprio di sì. Perché alla fine con Benedetta ho segnato al novantesimo. Il piatto? Una penna all’arrabbiata: è un piatto piccante, ma con la dolcezza del pomodoro. Un misto perfetto. Un po’ di fuoco, un po’ di morbidezza. È la nostra sintesi”.

Ma in casa cucina Benedetta, giusto? Non mi faccia cadere il mito, Fabio.

FC: “Posso assicurare che cucina sempre. Sempre. Quando lei non c’è, allora sì, cucino io. Ma solo in quei casi. Perché altrimenti non mi fa nemmeno avvicinare ai fornelli”.

C’è un altro aspetto di L’amore è cieco che colpisce: l’assenza. All’inizio, questi ragazzi non stanno insieme 24 ore su 24, come succede in altri format. Non è il Grande Fratello, non è Temptation Island. È qualcosa di diverso. E allora vi chiedo: quando siete lontani, che cosa vi manca l’uno dell’altro?

FC: “A me manca proprio il suo sostegno. Manca lei. Manca la possibilità di condividere anche le cose semplici, quotidiane. Non parlo solo di ‘mi manca perché non la vedo’, ma proprio del confronto. Se mi succede qualcosa, io la prima persona a cui voglio dirla è Benedetta. Per questo ci sentiamo spesso, anche quando siamo lontani. Non in modo ossessivo, ma non passa mai un giorno senza che ci parliamo. Perché, appunto, manca. Manca quella presenza”.

BP: “Per me è la stessa cosa. Dopo più di venticinque anni insieme, ormai anche stare lontani per più di qualche giorno ci sembra quasi innaturale. È diventata la nostra normalità, essere insieme. Quando non ci siamo, lo avverti subito”.

C’è un gesto che l’altro fa ancora oggi che vi colpisce, che vi fa dire: “guarda Benedetta”, “guarda Fabio”?

BP: “I miei gesti d’amore sono quasi sempre legati al cibo. Per me preparare una cena, magari sapendo che c’è una cosa che Fabio ha voglia di mangiare e cucinargliela, è un gesto naturale. Una forma di affetto. È un modo per prendermi cura di lui, senza tante parole. È proprio il mio linguaggio dell’amore, direi”.

FC: “Io ci provo ancora tutti i giorni, come se fosse il primo. E so che può sembrare un po’ noioso, ma è la verità: continuo a corteggiarla. Non la do mai per scontata. Per me è fondamentale. Perché spesso l’amore finisce proprio lì, quando si comincia a pensare che l’altro ci sarà sempre, a prescindere. Io non lo penso. E quindi ogni giorno, in modi grandi o piccoli, ci provo”.

Tutti abbiamo ricevuto consigli in amore: da amici, parenti, fratelli, sorelle. Qual è il consiglio più sbagliato che vi hanno dato? E quale, invece, darebbe Benedetta al figlio Diego e Fabio alle figlie Eleonora e Matilde?

BP: “Di consigli sbagliati, sinceramente, non me ne ricordo. Però a mio figlio Diego, essendo maschio, dico una cosa precisa: deve sempre portare rispetto alle donne. Anche se in realtà non ho bisogno di dirglielo, perché è già un ragazzo dolcissimo, rispettoso, delizioso. Però quello che gli ripeto è di seguire il cuore e avere fiducia in se stesso”.

FC: “Alle mie figlie, Eleonora e Matilde, dico una cosa molto chiara: fatevi rispettare. Trovate un uomo che vi faccia crescere, non uno che cerchi di tenervi giù o controllarvi. Ecco, questo è il messaggio più forte. Quanto ai consigli sbagliati… oh, a me ne hanno dati! Tipo quando ti dicono ‘insisti, telefona, non mollare’. In realtà è il contrario. Dopo un no deciso, insistere ti fa solo fare la figura dello sfigato. È meglio lasciar perdere: sempre il rispetto prime di tutto, ma senza forzature”.

Fabio, qual è la cosa più folle, o comunque più fuori dal comune, che pensi di aver fatto per amore di Benedetta?

FC: “Sicuramente, la cosa più folle è stato insistere con lei come non ho mai fatto con nessun’altra. Io non sono uno da grandi inseguimenti sentimentali, come spiegavo, ma con Benedetta ho fatto un’eccezione. L’ho corteggiata davvero tanto. E poi… ho sempre cercato di tornare da lei il prima possibile quando ero via. Ho preso aerei a orari impossibili, o macchine quando non c’erano altre soluzioni. Solo per tornare prima. Questo tipo di cose, per me, sono le più significative”.

E la vostra canzone d’amore?

FC: “Life di Des’ree. Era la prima canzone suonata dal vivo al nostro matrimonio, quando è iniziata la festa. È una canzone allegra, piena di positività. Non è la classica ballata strappalacrime, ed è perfetta per noi. Perché rappresenta lo spirito con cui viviamo la nostra relazione”.

Una domanda che si fa solitamente alle donne, ma oggi la giro a lei, Fabio: che cos’è la seduzione, in amore, quando si sta insieme da più di 25 anni?

FC: “La seduzione è non darsi mai per scontati. È il rispetto che dimostri ogni giorno, non solo verso l’altro, ma anche verso te stesso. Non lasciarsi andare, non pensare che ‘ormai’ puoi permetterti tutto solo perché sei sposato da tanti anni. Seduzione è anche attenzione: nei gesti, nei comportamenti, nelle parole. È quello che tiene viva la coppia. Un amore lungo non dura per caso, dura se ci lavori ogni giorno”.