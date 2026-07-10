Benedetta Rossi diventa mamma a 53 anni, annuncio col marito Marco Gentili sull'adozione di due sorelline

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La food blogger Benedetta Rossi adotta due bambine. La celebre cuoca marchigiana, diventata famosa grazie al sua canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, ha sorpreso i milioni di follower che la seguono annunciando di diventare mamma a 53 anni con una foto insieme al marito Marco Gentili, dove appaiono pronti a partire per il “viaggio più bello” della loro vita.

La foto insieme a Marco Gentili

La coppia, sposata dal 2009, si è fatta ritrarre sorridente e abbracciata in aeroporto, “valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille” come ha scritto Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram.

“Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati – si legge nel post – Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio“.

L’annuncio dell’adozione

A corredo della foto da 717mila like, la nota food blogger ha spiegato come manchino solo gli ultimi passaggi formali quanto delicati del lungo iter di adozione delle due bambine e che l’obiettivo del viaggio è proprio abbracciare le loro figlie.

“Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi – sono le parole di Benedetta Rossi – È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà”.

Il post di Benedetta Rossi

Il post è stato accolto da più di 154mila commenti, tra messaggi di auguri e felicitazioni. Ai suoi 5,4 milioni di follower di Instagram, la content creator, scrittrice e conduttrice del suo programma di cucina di successo su Real Time, ha chiesto pazienza e comprensione per l’assenza da social e Tv.

“Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica – ha spiegato – Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia. Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura”.

“Fino ad allora – è l’appello di Benedetta Rossi – vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già da ora per l’affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere. Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo”.