Benedetta Rossi e Marco Gentili genitori, adottate due bambine: “Siamo ufficialmente una famiglia”

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono diventati ufficialmente genitori di due bambine. L’annuncio è arrivato dai social della cuoca e blogger, che ha raccontato la conclusione del percorso di adozione e l’inizio della nuova vita familiare. “Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia”, ha scritto Benedetta Rossi, condividendo una foto delle mani del gruppo al completo.

Chi sono le figlie di Benedetta Rossi

Come riportato da Adnkronos, Benedetta Rossi e il marito hanno anche annunciato il nome delle due bambine.

Si chiamano Natacha e Sharlyn e hanno 10 e 9 anni. La food blogger le ha descritte come “meravigliose, piene di luce e voglia di vivere”.

La coppia aveva annunciato a luglio l’avvio della fase finale del percorso, partendo per il Costa Rica, dove le bambine vivevano in un istituto.

Ora Benedetta Rossi e Marco Gentili sono pronti a tornare a casa e a iniziare una nuova quotidianità insieme.

L’incontro in Costa Rica

Sempre con un post su Instagram, Benedetta Rossi ha raccontato che il viaggio è cominciato a luglio, quando lei e il marito sono partiti per raggiungere le bambine.

Il primo incontro è avvenuto il 13 luglio, alle otto del mattino, nell’istituto in cui Natacha e Sharlyn vivevano ed erano cresciute.

“Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura”, ha scritto la cuoca e blogger.

Poi, secondo il suo racconto, è accaduto un momento inatteso e molto intenso: “Si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando ‘mamma e papà’”.

Benedetta Rossi ha spiegato che in quel momento l’attesa e le paure si sono sciolte. Le bambine, ha aggiunto, “si sono fidate di noi sin dal primo istante”.

Dopo l’incontro, la nuova famiglia ha trascorso alcune settimane insieme in Costa Rica.

Benedetta Rossi ha definito questo periodo “il più intenso, emozionante e impegnativo” della loro vita.

“Ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri”, ha scritto su Instagram.

Nel suo messaggio, Benedetta Rossi ha spiegato di aver accolto le storie delle bambine, provando a interpretare i loro timori e ad ascoltare anche i loro silenzi.

Il ritorno a casa

Ora Benedetta Rossi, Marco Gentili, Natacha e Sharlyn sono pronti a tornare in Italia.

“La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno”, ha scritto la food blogger.

Nel messaggio social, Benedetta Rossi ha spiegato di non vedere l’ora di rientrare a casa, anche perché alla famiglia manca “da morire” il loro cane Cloud.

Il ritorno segnerà l’inizio di una nuova fase, lontano dall’istituto in cui le bambine sono cresciute e dentro una quotidianità familiare tutta da costruire.

Benedetta Rossi ha voluto ringraziare anche le persone che l’hanno seguita e sostenuta durante questo percorso.

“A tutti voi va un grazie speciale per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano”, ha scritto.