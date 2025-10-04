Benedetta Scuderi e il racconto sulla Flotilla: “Ci hanno rapito”. Cosa è successo durante l’abbordaggio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Benedetta Scuderi è una dei quattro parlamentari italiani tra i membri della Global Sumud Flotilla che sono subito tornati in Italia dopo l’abbordaggio dei soldati israeliani al largo della costa di Gaza. “Ci hanno rapito”, ha detto l’eurodeputata di Avs, rivelando poi di aver avuto più paura a terra in Israele che durante le fasi dell’abbordaggio, davanti ai militari con le armi in pugno.

Flotilla, il racconto dell’europarlamentare Benedetta Scuderi

L’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd e Marco Croatti del M5S sono gli unici italiani a bordo della Globla Sumud Flotilla che sono rientrati in Italia.

Da poco tornata a casa dopo l’abbordaggio delle barche della Flotilla, Benedetta Scuderi dice di essere preoccupata per tutti gli altri italiani e membri della missione che sono rimasti in Israele.

ANSA Benedetta Scuderi durante la navigazione della Flotilla

“Mi aspettavo, ho sperato, che ci mettessero tutti insieme sugli aerei”, racconta in una intervista al Corriere della Sera.

E a Repubblica dice che non avrà pace “fin quando anche gli altri non saranno liberi e a casa”.

Cosa è successo durante l’abbordaggio

Scuderi racconta cosa è successo durante l’abbordaggio della Flotilla: “Hanno fermato la nostra barca a cinquanta miglia dalla costa, in acque internazionali. Tecnicamente ci hanno rapito“.

“Ci hanno circondati, ma non ci hanno abbordati subito”, dice, spiegando che alcune barche sono state anche attaccate con cannoni ad acqua.

“Salgono a bordo con il mitra in mano” e “ti ritrovi con un’arma all’altezza della faccia, mentre intimano di farti perquisire, identificarti, consegnare il cellulare”.

Quelli della sua barca sono stati fatti scendere sottocoperta in attesa di essere prelevati, ma “ad altri è andata peggio, sono stati costretti a rimanere a prua, sotto il sole per quasi nove ore”.

In Israele “torture subdole e cattiverie gratuite”

Scuderi dice di aver avuto più paura una volta portata a terra in Israele che durante l’abbordaggio.

“Anche se in barca abbiamo avuto i mitra a poca distanza e siamo stati sequestrati in acque internazionali, è a terra che ho avuto davvero paura. Lì capisci che il diritto in Israele non esiste“.

L’eurodeputata definisce un “incubo” le ore passate dallo sbarco al porto di Ashdod fino al trasferimento all’aeroporto: “I soldati israeliani ci hanno trattato con più violenza dopo l’abbordaggio che durante”.

Una volta giunti a terra hanno sequestrato e buttato via telefoni, soldi, carte di credito ed effetti personali.

I militari li hanno insultati e derisi, “ci hanno sottoposto a torture subdole, cattiverie gratuite. Incomprensibili”.

“Per tutta la notte – racconta – ci hanno spostato da una camionetta a un’altra, ogni ora, ogni camionetta identica all’altra, tutte ferme nello stesso posto. Come se l’intento fosse di farci perdere la ragione. Ci hanno impedito di dormire“.