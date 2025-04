Benedetto Ceraulo e il tentato omicidio del figlio a Santa Maria al Monte, perché gli ha sparato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Benedetto Ceraulo, già condannato per l’omicidio Gucci, ha sparato al figlio dopo una lite in una villetta di campagna nel Pisano. Il 63enne si è poi rivolto l’arma contro, ferendosi gravemente. Entrambi sono ricoverati. Un dramma familiare che sembra abbia avuto origine da un litigio per un futile motivo: un graffio sull’auto.

Ceraulo tenta di uccidere il figlio

È accaduto a Santa Maria a Monte, nel Pisano. Benedetto Ceraulo, 63 anni, ha sparato al figlio 37enne durante una lite scoppiata nella villetta dove vive da solo.

Il motivo sarebbe un graffio sulla macchina, presumibilmente causato dal figlio, che avrebbe così portato alla lite. Ceraulo, dopo aver ferito il figlio al volto, si è sparato con la stessa arma, una pistola di piccolo calibro con matricola abrasa.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: il padre al policlinico Cisanello di Pisa, il figlio a Pontedera.

Come stanno?

Al momento, Benedetto Ceraulo si trova in fin di vita, anche se piantonato dai carabinieri in ospedale. Per lui è stata richiesta la convalida dell’arresto con le accuse di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina, entrambe aggravate dalla recidiva.

Le condizioni del figlio, pur serie, non sarebbero critiche: il 37enne è stato operato e resta in osservazione. La lite è avvenuta in un contesto familiare teso, potrebbe essere stata acuita da una convivenza forzata durante le festività pasquali. Le indagini però sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica e il movente.

Chi è Benedetto Ceraulo

Il nome di Benedetto Ceraulo è tristemente noto per essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto nel 1995 a Milano. Allora pizzaiolo in difficoltà economiche, Ceraulo fu coinvolto nel delitto commissionato da Patrizia Reggiani, ex moglie dell’imprenditore.

Condannato all’ergastolo, è stato uno dei protagonisti della vicenda che ha ispirato film, libri e l’interesse della cronaca per decenni. Dopo aver scontato la pena, si era trasferito in Toscana, apparentemente in cerca di una vita riservata.