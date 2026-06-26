Benefici della vitamina D, in quali cibi trovarla dai pesci più grassi e il tuorlo d'uovo al fegato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La vitamina D, prodotta principalmente dall'esposizione solare e in parte introdotta con gli alimenti, agisce come un ormone e regola l'assorbimento di calcio e fosforo.

Questa vitamina contribuisce alla mineralizzazione delle ossa, modula l'infiammazione e supporta il sistema immunitario, ma l'integrazione è necessaria solo in caso di carenza.

Gli alimenti che forniscono vitamina D includono pesci grassi, tuorlo d'uovo, fegato e prodotti arricchiti, mentre AIFA raccomanda integrazione solo per livelli molto bassi o specifiche patologie.

Forse non tutti sanno che la vitamina D apporta numerosi benefici al nostro organismo. L’esposizione solare è la fonte principale della produzione di questa particolare vitamina nella sua forma attiva, ma è possibile trovarla anche in diversi cibi: dai pesci più grassi al fegato, passando per il tuorlo d’uovo. L’AIFA, però, consiglia la sua integrazione nell’organismo solo in presenza di particolari carenze o condizioni di salute.

Cos’è la vitamina D e che benefici ha

A far chiarezza su cos’è la vitamina D e quali benefici apporta all’organismo ci ha pensato l’AIRC.

L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in un focus dedicato sul suo sito, ha spiegato che questa particolare vitamina agisce come un ormone che influisce sul processo intestinale di assorbimento del calcio e del fosforo e contribuisce in modo indiretto alla regolazione della mineralizzazione delle ossa, dell’infiammazione e delle attività del sistema immunitario.

Dove si trova la vitamina D, come si forma e quando assumerla

La fonte principale della produzione della vitamina D nella sua forma attiva è l’esposizione al sole. A ciò si aggiunge la vitamina D assunta attraverso il cibo: il 10-20% del fabbisogno giornaliero di vitamina D, infatti, proviene dall’alimentazione.

A tal proposito, l’AIRC ha ricordato che l’AIFA (che tra l’altro, nella nota 96 del febbraio 2023, aveva indicato che la somministrazione della vitamina D non è efficace per la cura e la prevenzione né dei tumori né di Covid-19) consiglia l’integrazione della vitamina D nel proprio organismo solo in presenza di particolari carenze o condizioni: in uno stato normale di salute è sufficiente seguire una dieta varia ed equilibrata e trascorrere del tempo all’aria aperta.

L’integrazione, sia essa alimentare o farmacologica, può risultare di particolare importanza per chi esce poco di casa, come i neonati e gli anziani.

Nello specifico, l’AIFA afferma che l’integrazione di vitamina D è consigliata con valori inferiori a 12 ng/mL (30 nmol/L), mentre, al di sopra di questi livelli, è raccomandata la sua somministrazione solo in presenza di specifiche patologie, come l’osteoporosi. Per chi non ha particolari disturbi è sufficiente trascorrere più tempo all’aria aperta, senza dover monitorare i livelli di vitamina D con frequenti esami del sangue.

In quali cibi è presente la vitamina D

La vitamina D è presente, oltre che nei cibi arricchiti a livello industriale (come diversi cereali per la prima colazione), nei pesci più grassi (come salmone, sgombro e aringa), nel tuorlo d’uovo e nel fegato.