Benevento, 17enne fermato con un coltello a serramanico nascosto nello scooter: cosa voleva farci

E’ di un deferimento per porto abusivo di coltello il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Benevento. Ieri mattina, un diciassettenne del capoluogo è stato fermato dagli agenti della Squadra Volanti presso l’area Terminal Bus, mentre cercava di eludere il controllo.

Controlli intensificati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel programma di intensificazione dei controlli mirati al contrasto del fenomeno di porto di coltelli o oggetti atti ad offendere da parte di minorenni. Gli agenti, giunti sul posto alle 13.30 circa, hanno proceduto al controllo di diversi giovani presenti nell’area.

Il tentativo di fuga

Tra i giovani controllati, un ragazzo a bordo di un motociclo ha tentato di eludere il controllo alla vista degli agenti. Durante le verifiche, è emerso che il diciassettenne nascondeva nel vano portaoggetti dello scooter un coltello a serramanico, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Conclusione delle indagini

Al termine degli accertamenti di rito, e dopo aver avvisato il P.M. di turno presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, il ragazzo è stato accompagnato in Questura e deferito per porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza. È stato poi affidato al padre, mentre il coltello è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

