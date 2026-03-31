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Eseguito un arresto per concussione a Benevento, dove un dirigente comunale è stato fermato in flagranza di reato. L’uomo è gravemente indiziato di aver preteso somme di denaro da un professionista locale, in cambio dello sblocco di pratiche amministrative. L’azione è stata resa possibile grazie alla denuncia della vittima e ha portato anche al sequestro di una notevole quantità di contanti e beni di valore.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento. Il dirigente comunale, colto in flagranza di reato, è stato raggiunto da una misura pre-cautelare nell’ambito delle indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica. L’operazione ha preso avvio dopo la denuncia dettagliata di un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale, che ha raccontato agli inquirenti una serie di comportamenti vessatori subiti da parte del pubblico ufficiale.

La denuncia e le modalità della concussione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il dirigente avrebbe abusato della propria posizione apicale per esercitare pressioni indebite sul professionista. In particolare, avrebbe richiesto una somma di 70.000 euro per sbloccare l’iter di alcune pratiche edilizie, dopo aver creato una situazione di stallo attraverso ritardi burocratici e richieste pretestuose di integrazione documentale. La vittima, sottoposta a una vera e propria escalation di richieste, si è trovata in uno stato di soggezione e difficoltà economica, fino a quando ha deciso di rivolgersi alle autorità.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro di denaro

L’azione dei Carabinieri è scattata subito dopo la consegna di una prima tranche di 4.000 euro in contanti, denaro che era stato precedentemente censito dalla Polizia Giudiziaria e poi restituito al legittimo proprietario. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato vari orologi di pregio, per un valore stimato di circa 100.000 euro. Ma la scoperta più eclatante è stata quella di un vero e proprio “archivio” del contante: 157.400 euro in banconote, suddivise in mazzette da 5.000 euro ciascuna, ognuna inserita in una busta di carta con l’indicazione scritta a penna della cifra contenuta.

Le precisazioni degli inquirenti

Gli inquirenti hanno sottolineato che le condotte contestate riguardano esclusivamente la responsabilità individuale del dirigente arrestato e non coinvolgono altri settori o dinamiche gestionali dell’amministrazione comunale. L’attività investigativa, infatti, si è concentrata su un centro di interessi ben circoscritto, senza che siano emersi elementi di connessione con la restante struttura dell’ente.

IPA