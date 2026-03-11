Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un fermo per furto aggravato di farmaci oncologici e salvavita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento. L’azione è stata eseguita nei confronti di un indagato, accusato di aver agito in concorso con altri, dopo il colpo messo a segno presso la farmacia territoriale dell’A.S.L. all’interno dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale e di quantificare il valore dei farmaci sottratti in circa 280.787,70 euro.

Le indagini e il fermo dell’indagato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è stato eseguito a seguito di un’attività investigativa avviata immediatamente dopo il furto avvenuto presso la farmacia territoriale dell’A.S.L. di Benevento, situata nell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti . Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, hanno portato all’individuazione di quattro soggetti coinvolti nel colpo, tra cui l’odierno arrestato.

Il colpo alla farmacia ospedaliera

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la notte del furto i malviventi hanno divelto la grata di ferro posta a protezione di una finestra esterna e forzato l’infisso del bagno per introdursi nella struttura. Una volta all’interno, hanno asportato da tre frigoriferi tutti i farmaci custoditi, appropriandosi di medicinali destinati alla cura di patologie oncologiche e malattie rare. Il valore dei beni sottratti è stato stimato in circa 280.787,70 euro, una cifra che testimonia la gravità del danno inflitto al Servizio Sanitario Nazionale.

Un gruppo criminale specializzato nei furti di medicinali

Le attività investigative, supportate anche da intercettazioni telefoniche, hanno permesso di accertare l’esistenza di un gruppo dedito a furti sistematici di medicinali ad alto costo presso farmacie ospedaliere in diverse regioni d’Italia. Il sodalizio criminale, secondo quanto emerso, agiva con un modus operandi consolidato: dopo accurati sopralluoghi tecnici per studiare i sistemi di sicurezza, i malviventi neutralizzavano le telecamere con scatole di cartone, schermavano i sensori di allarme con vaschette di alluminio e recidevano i cavi delle linee telefoniche. Solo dopo queste operazioni forzavano gli ingressi con piedi di porco e altri strumenti di effrazione.

Le tecniche utilizzate dalla banda

Il gruppo si avvaleva di utenze telefoniche dedicate, i cosiddetti “telefoni citofono”, intestati a prestanome, per coordinare le comunicazioni operative durante i furti. Questa attenzione ai dettagli e la capacità di eludere i sistemi di sicurezza hanno reso particolarmente difficoltosa l’individuazione dei responsabili e la prevenzione di ulteriori episodi delittuosi.

Il coordinamento tra Procure e le indagini in corso

Di rilievo è stato il coordinamento investigativo promosso con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha consentito di documentare la convergenza di interessi criminali e la responsabilità di più indagati in relazione a diversi episodi di furto. L’attività congiunta tra le autorità giudiziarie ha permesso di ampliare il quadro delle indagini e di ricostruire la rete di complicità tra i vari soggetti coinvolti.

