Un arresto e una denuncia per furto aggravato e ricettazione a Benevento nella giornata di ieri. Un uomo di circa trent’anni, di origine straniera, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre prodotti all’interno di un supermercato cittadino. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 113, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e bloccare il sospettato nel parcheggio dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e deferito per ricettazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nella giornata di ieri, una telefonata al 113 ha segnalato la presenza di un individuo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra gli scaffali di un supermercato di Benevento. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono immediatamente recati sul posto, riuscendo a individuare il soggetto nel parcheggio dell’attività commerciale.

La perquisizione personale e il ritrovamento della refurtiva

Una volta fermato, il trentenne è stato sottoposto a una perquisizione personale. Gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva nascosto sotto i propri indumenti numerosi prodotti per l’estetica e l’igiene personale, evidentemente sottratti dagli scaffali del supermercato. Il comportamento dell’uomo e il ritrovamento della merce hanno indotto i poliziotti ad approfondire i controlli.

Il controllo dell’automobile e il sequestro di altra merce

Non limitandosi alla sola perquisizione personale, gli operatori della Volante hanno deciso di estendere la verifica anche al veicolo utilizzato dal sospettato. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti numerosissimi prodotti della stessa tipologia, oltre a ulteriori buste colme di derrate alimentari. Il quantitativo e la varietà degli articoli hanno fatto subito pensare a una possibile attività sistematica di furto e ricettazione.

Le verifiche sulla provenienza della merce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno effettuato accertamenti immediati per risalire alla provenienza dei beni rinvenuti. Le verifiche hanno permesso di stabilire che parte della merce era stata sottratta anche da un altro supermercato situato nelle vicinanze del luogo dell’intervento, confermando così la natura illecita del possesso e la reiterazione del furto.

L’arresto e le conseguenze per il trentenne

A seguito degli elementi raccolti, il trentenne straniero è stato accompagnato presso la Questura di Benevento. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. La merce recuperata è stata posta sotto sequestro e saranno avviate le procedure per la restituzione ai legittimi proprietari.

IPA