Benevento, si masturba davanti a famiglie e bambini in pieno centro: arrestato un 33enne per atti osceni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Benevento per atti osceni in luogo pubblico. Un trentatreenne bengalese, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia sessuale, è stato fermato mentre compiva atti osceni in presenza di famiglie con bambini.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1 maggio 2025, quando gli agenti sono stati allertati dalla Sala Operativa locale. Nei pressi di Viale Atlantici e Piazza Castello, è stata segnalata la presenza di un uomo straniero che si stava masturbando in pubblico, incurante dei numerosi passanti.

Fermato e identificato

L’uomo è stato prontamente rintracciato e fermato dagli agenti mentre era ancora intento a compiere atti osceni. Non avendo documenti di identità, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Benevento per ulteriori accertamenti e rilievi foto-dattiloscopici.

Denuncia e ulteriori accuse

Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Poco dopo, una donna di Benevento ha formalizzato una denuncia/querela, avendo assistito insieme alla figlia di 5 anni ad analoghe condotte da parte dell’uomo. Per la pericolosità del soggetto e la gravità della condotta, il bengalese è stato arrestato per atti osceni in prossimità di luoghi frequentati da minorenni e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Fonte foto: IPA