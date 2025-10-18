Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 25enne denunciato per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio questa mattina nel centro storico di Benevento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e deferito dopo un tentativo di colpo notturno in una struttura ricettiva.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di oggi, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata presso un B&B situato nel cuore del centro storico di Benevento, a seguito di una segnalazione relativa a un probabile tentativo di furto in corso.

L’intervento della Polizia e i rilievi tecnici

Gli agenti, giunti sul posto alle ore 04:10, hanno riscontrato evidenti segni di effrazione e danneggiamento sia sulla porta d’ingresso che all’interno della struttura. Con il supporto del personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati effettuati i rilievi tecnici necessari per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’identificazione e la denuncia

Grazie alle indagini svolte nell’immediatezza, gli operatori sono riusciti a identificare uno dei soggetti coinvolti, che pochi minuti prima, insieme ad altre tre persone, si era introdotto all’interno del B&B. L’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato rintracciato presso la sua abitazione e successivamente condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

I reati contestati

Al termine delle verifiche, il 25enne è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio. L’operazione si è conclusa senza arresti, ma con la denuncia dell’indagato, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri complici.

IPA