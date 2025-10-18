Benevento, tentano il furto in un B&B del centro storico: 25enne identificato e denunciato dalla Polizia
Un 25enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso in un B&B del centro storico di Benevento.
Un 25enne denunciato per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio questa mattina nel centro storico di Benevento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e deferito dopo un tentativo di colpo notturno in una struttura ricettiva.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di oggi, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata presso un B&B situato nel cuore del centro storico di Benevento, a seguito di una segnalazione relativa a un probabile tentativo di furto in corso.
L’intervento della Polizia e i rilievi tecnici
Gli agenti, giunti sul posto alle ore 04:10, hanno riscontrato evidenti segni di effrazione e danneggiamento sia sulla porta d’ingresso che all’interno della struttura. Con il supporto del personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati effettuati i rilievi tecnici necessari per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.
L’identificazione e la denuncia
Grazie alle indagini svolte nell’immediatezza, gli operatori sono riusciti a identificare uno dei soggetti coinvolti, che pochi minuti prima, insieme ad altre tre persone, si era introdotto all’interno del B&B. L’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, è stato rintracciato presso la sua abitazione e successivamente condotto in Questura per ulteriori accertamenti.
I reati contestati
Al termine delle verifiche, il 25enne è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso, danneggiamento e violazione di domicilio. L’operazione si è conclusa senza arresti, ma con la denuncia dell’indagato, mentre proseguono le indagini per identificare gli altri complici.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.